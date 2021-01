Medier i krig mod mægtige Google: Danskere kan miste adgang til at søge

Torsdag aften så det lyst ud for de danske medier. De franske udgivere indgik en aftale med Google, der fremover skal betale for at bruge deres indhold. Og det lignede en aftale, der ville bane vej for, at også danske medier kan få betaling.

»Det er et veritabelt gennembrud, at Google nu anerkender, at de skal honorere udgivernes rettigheder«, lød den første melding fredag fra Stig Kirk Ørskov, næstformand i brancheorganisationen Danske Medier og direktør for JP/Politikens Hus. Han forventede, at der også i Danmark ville blive mulighed for at indgå en aftale med Google og Facebook, og håber, det kan ske inden årets udgang.

Men fredag eftermiddag så det anderledes sort ud. I mellemtiden havde Google understreget, at betalingen af de franske medier kun gælder deres deltagelse i Google News og den nye Google Showcase, hvor indholdet er kurateret og sat op efter udgivernes ønske.

Google vil fortsat ikke betale for henvisninger og korte uddrag i Googles søgeresultater. Det er et principielt og helt afgørende spørgsmål for Google.