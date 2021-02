Portræt: Verdens næstrigeste takkede nej til de rige firmaer

Jeff Bezos er legemliggørelsen på den amerikanske drøm. Som søn af en 17-årig high school-studerende og en cykelhandler, der forlod sønnen, inden Bezos havde fyldt fire år, kom han ikke ligefrem fra en god familie.

Alligevel lykkedes det den nu 57-årige Jeff Bezos at bygge et internet-imperium op og blive verdens rigeste mand. Hvordan? Netop som den amerikanske drøm foreskriver. Ved hårdt arbejde. Nu træder han tilbage som administrerende direktør for sit livsværk, techgiganten Amazon, for at blive bestyrelsesformand.

Allerede som barn var Jeff Bezos ualmindeligt intelligent, og i skolen fortalte han sine lærere, at menneskehedens fremtid lå i rummet frem for på Jorden. I mange år drømte han om at blive rumentreprenør, og i 2000 tog han første skridt i den retning, da han oprettede luftfartsproducenten og rumfartsvirksomheden Blue Origin.

Som ung læste Jeff Bezos datalogi på Princeton University, hvor han fik flere hædersbevisninger og flotte karakterer. Da han dimitterede, fik han jobtilbud fra både teknologiselskabet Intel og Nokia Bell Labs. Bezos fravalgte dog de to sikre valg og styrede mod det, der senere skulle blive hans egen fremtid; en startup-virksomhed.

Efterfølgende fik han job i hedgefondsfirmaet D.E. Shaw, som han efter blot fire år blev præsident af. I 1993 giftede han sig med MacKenzie Tuttle, som var en research associate i D.E. Shaw. Parret fik fire børn.