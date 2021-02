»Det er dybt overraskende. Helt vildt, faktisk«: Danske kvinder sætter bundrekord i iværksætteri

Kæmpeproblem for dansk økonomi, mener Stine Bosse, der har sig i spidsen for et forsøg på at gøre noget ved det. For kvinder står for hovedparten af husholdningernes købsbeslutninger, og kvinder forstår sig bedre på kvinder.