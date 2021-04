USA's rumforsvar slog alarm: Satelliter var tæt på at kollidere

Det var nær ved og næsten, da to satellitter var ved at kollidere sidste måned.

De var blot 60 meter fra at ramme hinanden. Det er - satellitmæssigt set - en hårsbredde fra katastrofen og nok til, at det amerikanske rumforsvar slog alarm af frygt for en katastrofe, der kunne have sprøjtet store mængder rumskrot ud i omløb. Vel at mærke rumskrot, der kunne have ramt andre satellitter i omløb om Jorden.

Ifølge den britiske avis The Times var det ved at gå galt, da det britisk-indiske selskab OneWeb sendte 36 satellitter op med en Sojuz-raket fra den russiske Vostochnij-kosmodrome i slutningen af marts.