Interne dokumenter: Zuckerberg har mistet kontrollen

Mark Zuckerberg, Facebooks grundlægger, tog i marts det usædvanlige skridt at engagere sig med åben pande i en politisk kamp og sågar bruge sin magt som chef for verdens største sociale medieplatform til at overbevise sine brugere. Han satte sig som mål, at Facebook skulle omvende 50 millioner amerikanere til at lade sig vaccinere mod corona – et kontroversielt politisk spørgsmål i USA.

Interne dokumenter, som The Wall Street Journal har fået adgang til, viser imidlertid, at hans magt til at styre brugerne er begrænset. Facebooks forskere, der fulgte udviklingen, kunne se, at de opslag, der skulle promovere vaccinerne, blev oversvømmet med kommentarer, der talte i modsat retning.