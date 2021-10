Unge piger om Instagram: »Jeg kan godt se og måske genkende, at det kan være skadeligt«

Instagram er en giftig cocktail for mange piger og unge kvinder og kan skade dem mentalt. Sådan lyder den korte version af den sag, der lige nu omgærder Facebook-imperiet og dets sociale medier, herunder Instagram.

Efter en lækket rapport og en høring i den amerikanske kongres vurderer flere eksperter, at sagen for første gang kan føre til en lovregulering af techgiganten for at beskytte børn og unge.