Analyse: Afsløringen af Facebook får EU til at gribe hårdere ind

Tirsdag aften fik Frances Haugen ene kvinde æren for, at begge partier i det amerikanske Senat lovede at indføre ny og skrap lovgivning, der skal tvinge Facebook til at opføre sig ordentligt. Nu kan hun også sætte hak ved EU-Parlamentet på opgavelisten.

Whistlebloweren, som gennem de seneste uger har kastet Facebook ud i en af de værste kriser i selskabets historie, bad selv om et møde med EU-Parlamentets chefforhandler, den danske socialdemokrat Christel Schaldemose.