Den oprindelige bagmand begik selvmord, da han blev taget af politiet: Nu er berygtet handelsplads tilbage online

Klumper af hash, kviste med skunk og poser med pulver.

Det er noget af det, man kan finde på de mange lyssky platforme på det såkaldt mørke internet, hvor handelspladser som Silkroad og Flugsvamp har givet mulighed for køb og salg gennem årene. Vel og mærke uden særlig mange regler for, hvad man måtte sælge, og en åbenlys afstandtagen til lov og orden. En af de største platforme hed Alphabay. Den blev kendt blandt mere almindelige internetbrugere, da FBI i 2017 besluttede sig for at lukke den efter tre år, hvor handelsplatformen anslås at have omsat for 1 milliard dollar.