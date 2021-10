De slettede sms'er burde have været skrevet på en helt anden platform

En ting er, at Statsministeriets beskeder er blevet slettet. Men kommunikation mellem ministre bør slet ikke være foregå via iPhones’ indbyggede sms-program, mener flere eksperter i IT-sikkerhed. For sikkerhedsforanstaltningerne er langt mindre end på andre klienter, og det svækker argumentet om, at sletningen er sket på baggrund af en sikkerhedsvurdering.

»Hvis man havde sikkerhed for øje, brugte man slet ikke Apples sms-klient. Så ud fra en teknisk betragtning hænger det ikke sammen«, siger Peter Kruse, der er stifter af CSIS Group og it-sikkerhedsekspert.