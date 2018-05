Hala fra Mosul vil være programmør i Danmark

Hun taster løs på tastaturet, og et uforståeligt sprog dukker op på skærmen.

Tal og bogstaver vokser frem i et mønster af hvide tegn på sort skærm.

»Når jeg programmerer, glemmer jeg alt om, at jeg er asylansøger, og at jeg skal have opholdstilladelse«, siger Hala Kasim.

Hack Your Future 'Hack Your Future' tilbyder kurser i web-udvikling til flygtninge og asylansøgere. Undervisningen foregår hver søndag i lidt over seks måneder, og underviserne er frivillige it-professionelle. Det forventes, at eleverne selv studerer yderligere 25-30 om ugen. Initiativet er startet i Amsterdam i 2015, og den første danske klasse dimitterede i januar 2018. Indtil videre har fem klasser været tilknyttet kurset. Syv elever har ifølge stifter af den danske afdeling, Christopher Klüter, fundet beskæftigelse indenfor it-branchen. Projektet er støttet af Tuborgfondet og Roskilde Festival Fonden.

Hun er en af de asylansøgere, der har lært at udvikle hjemmesider gennem projektet 'Hack Your Future'. Her har hun i en klasse med flygtninge og asylansøgere i et halvt år modtaget undervisning i blandt andet kodning af hjemmesider. Undervisningen foregår på Vesterbro, men projektet er oprindeligt fra Amsterdam.

31-årige Christopher Klüter startede den danske afdeling op i København i foråret 2017. Syv af de elever, der har været tilknyttet Hack Your Future's hold i København, er ifølge ham efterfølgende kommet i beskæftigelse indenfor it-branchen.

»Målsætningen for initiativet er at få mennesker med begrænset adgang til danske videregående uddannelser i job. Det er spildt potentiale, hvis mennesker, der er uddannede ingeniører i deres hjemland, ender med at sidde i et supermarked eller arbejder som taxachauffører i Danmark«, siger Christopher Klüter.

For Hala Kasim har projektet foreløbig kastet en praktikplads af sig hos det digitale udviklings- og rådgivningsbureau Kruso i det indre København.

Hala Kasim er asylansøger fra Mosul i det nordlige Irak. Hun har været i Danmark siden november 2015.

Politiken besøger hende for at høre en anderledes historie fra den venteposition, mange asylansøgere befinder sig i, når de som Hala venter på afgørelse i sin sag.

I cyberspace er hun fri af minderne fra turen i en overfyldt gummibåd over Middelhavet. Livet i konstant frygt for terrororganisationer. Og visheden om, at hendes hjem hos landmanden John Nielsen i Næstved snart kan være fortid.

Hala Kasim venter i konstant uvished, men ikke med hænderne i skødet. Hun er en lille, handlekraftig kvinde, der bevæger sig med raske skridt og næsten svarer inden spørgsmålene er stillet.

»Det er meningen, jeg skal bestille noget. Jeg er et menneske. Jeg skal ikke bare spise og sove - jeg er nødt til at lave noget«, siger hun.

Når hun arbejder hos Kruso, føler hun sig som en del af det danske samfund og den kultur, hvor mennesker har travlt og ikke bare sidder derhjemme. Før kunne hun godt skamme sig over at lave ingenting.

»Det gjorde mig til en inaktiv person, en ubrugelig person i samfundet. Jeg vil gerne være noget – bevise mig selv«, siger hun.

Et formål fremfor at lave ingenting

Fra mandag til fredag tager Hala Kasim turen til Kruso i det indre København fra sit hjem hos fødevareproducenten John Nielsen lidt uden for Næstved. Her er hendes mand Biland Ahmed i praktik, og John Nielsen har ladet det iranske par flytte ind i hans hjem. Både Biland Ahmed og Hala Kasim har lært dansk, og de kan lide Danmark.

Foto: Emilie Thejll-Madsen

Men de har fået afslag på deres asylsag og er blevet bedt om at forlade landet. Den afgørelse er anket.

»Siden jeg startede med at programmere, har jeg tænkt mindre på min situation, for jeg har sat et mål for mig selv. Nu har jeg et formål i stedet for at sidde og lave ingenting. Jeg har travlt med noget andet end at tænke på systemet og fremtiden«, siger hun.

Den ingeniøruddannelse i medicin og teknologi, hun har med fra Irak, kan hun ikke direkte overføre og bruge i Danmark. Som asylansøger kan hun ikke studere på universitetet, selv om hun gerne ville finde arbejde inden for samme fag her.

»Det er svært, når nogen siger til dig, at du ikke kan uddanne dig - at du skal sidde derhjemme og vente, indtil du får tilladelse«, siger Hala Kasim.

Hun har hænderne roligt samlet foran sig, og hendes ansigts smil og faste blik er indrammet af et blåt tørklæde.

»Hvis jeg sad hjemme og havde givet op, hvor ville jeg så være nu? Måske ville jeg stadig græde og bebrejde mig selv, hvorfor jeg ikke gjorde noget. Det vil jeg ikke - jeg skal gøre noget«, siger hun.

Hala genstarter sig selv

Det hænder dog, at frustrationer og følelser af magtesløshed skyller ind over Hala Kasim. Det er mange år siden, hun sidst har haft en permanent base, og hun er flygtet uden sin familie.

»Nogle gange føler jeg ikke, jeg kan klare mere. Så tager jeg fem eller ti minutter og græder. Men så starter jeg igen. Jeg genstarter«, siger Hala Kasim.

Foto: Emilie Thejll-Madsen

Foto: Emilie Thejll-Madsen

Hun drømmer om et helt almindeligt liv med sin mand, et hjem og en familie. 'Hack Your Future' har givet hende et håb og en drøm for, hvordan det liv skal se ud i Danmark.

Hun kan lide »alt ved København«, og nogle gange, når hun går gennem byen, har hun samme følelse, som da hun gik gennem de gader i Mosul, hun synes var så smukke. Hvis det bliver sikkert, vil hun gerne tilbage til sin hjemby, men ellers vil hun gerne leve et simpelt liv i København.

»Jeg har ikke så store drømme. Mine drømme er ikke at tage alle mulige steder hen og opleve det. Jeg vil bare gerne sidde derhjemme, tage på arbejde og hjem igen. Det skal være mit liv. Det er det, jeg gerne vil«, siger Hala Kasim.