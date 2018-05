Studerende om cykeloplevelse i København: »Det er først bagefter, at det går op for mig, at jeg var ved at blive kørt ned« For tre måneder siden fik Sigrid Damsgaard Pedersen et gevaldigt chok, da hun skulle møde sin veninde ved Palads i København. Hun var nemlig ved at blive påkørt af en taxi, da hun skal fortsætte ligeud i et kryds. Men ulykken var helt hendes egen skyld, erkender hun.

Redaktionen anbefaler: Danmark 2 sekunder kan betyde liv eller død: Her er de fire farlige situationer for cyklister i vejkryds FOR ABONNENTER