Delvist dansk instruktør får fornem pris i Cannes Den dansk uddannede, svensk-iranske Ali Abbasi fik hovedprisen i Un Certain Regard for sin bizarre horrorfilm 'Grænsen'.

Det var slået op til at blive Lars von Triers år, det år den gamle danske mester vendte tilbage til sine jagtmarker ved filmfestivalen i Cannes, selv om det selvfølgelig var kreperligt, at man ikke i den grad havde fortrudt hans spøgefulde bemærkning om at være nazist fra 2011, at hans nye film, 'The House That Jack Built', kom i hovedkonkurrencen.

Men nu, 12 dage efter festivalens begyndelse, er det Triers unge svensk-iranske kollega Ali Abbasi, der løber med opmærksomheden. Og en eftertragtet pris. Juryen i sidekonkurrencen Un Certain Regard forestås af Javier Bardem, der fredag eftermiddag uddelte juryens hovedpris til Abbasi, der er uddannet fra Den Danske Filmskole.

'Grænsen', der hedder 'Gräns' på svensk og 'Border' på engelsk, handler om et par bizarre eksistenser i de dybe svenske skove, og dens centrale sexscene blev festivalens mest omdiskuterede.