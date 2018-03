Norsk kommentator: Sylvi Listhaug bliver en martyr Det er ikke første gang, norske Sylvi Listhaug er faldet fra de politiske tinder. Politiken tegner et portræt af den afgående justitsminister.

Den norske politiker Sylvi Listhaug byggede sin karriere op om en hård og polariserende retorik. Det var sådan hun blev en stjerne, men det var også sådan, hun overtrådte en grænse. På den måde faldt hun for sit eget greb, skriver NRK's politiske kommentator Lars Nehru Sand.

Det sker, efter den norske justitsminister tidligere i dag trådte tilbage kun få timer før en mistillidsafstemning i Stortinget. Afstemningen truede med at vælte den borgerlige trepartiregering, der består af Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, som Sylvi Listhaug er medlem af.

Årsagen til den politiske usikkerhed er et Facebook-opslag, hvor Listhaug angriber Arbejderpartiet for at være svag overfor terrorisme. Opslaget besudler mindet om de mange unge, der blev dræbt under Anders Breiviks terrorangreb på Arbeiderpartiets ungdomslejr på Utøya i 2011, mener kritikere.

Men trods sin afgang fremstår 40-årige Sylvi Listhaug ikke som besejret, mener kommentator Lars Nehru Sand.

»Hun formår altid at gøre sig selv til hovedpersonen og sende klare, tydelige, bastante signaler til sine tilhængere. Nu bliver hun en martyr i tilhængernes øjne. Én som ofres på et politisk korrekt alter, men alligevel vil kæmpe videre. Det er sådan, hun selv ønsker at fremstå«, skriver han.

Men hvem er den norske martyr egentlig? Politiken tegner et portræt af den nu tidligere norske justitsminister.

Ikke den første mistillidsafstemning

Sylvi Listhaug er uddannet lærer og kommer fra kystbyen Ålesund, der ligger mellem Bergen og Trondheim. Hun startede karrieren som politiker i Fremskrittspartiets Ungdom, FpU, hvor hun var en del af centralstyret mellem 2002 og 2005.

Efter at have været politisk rådgiver for Fremskrittspartiet i Stortinget og byrådssekretær for velfærds- og sociale tjenester i Oslo, blev hun valgt ind som byråd, den norske version af en områdeborgmester, i 2006. Her havde hun ansvar for først velfærd- og sociale tjenester og siden for sundhed og ældrepleje.

I 2009 kom den vestnorske politiker i søgelyset, da offentligheden fik kendskab til, at Oslo kommune havde brugt over 30 millioner norske kroner på en kuldsejlet plan om at bygge et hospital i Altea i Spanien. I 2010 fremsatte Arbeiderpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti et mistillidsvotum mod Listhaug som følge af hendes dårlige håndtering af sagen. Året efter trak hun sig.

Efter faldet fra sin politiske post kastede Listhaug sig over et rådgiverjob hos PR-bureauet First House i Oslo.

Det jobskifte viste sig at skabe problemer, da hun et par år senere, i 2013, blev landbrugsminister i Erna Solbergs regering. Her blev der stillet spørgsmål til hendes evne til at behandle sager uvildigt. Selv om Listhaug og First House i første omgang nægtede at lægge hendes kundelister frem, gav de sig efter massivt pres i 2014.

Som landbrugsminister gjorde Listhaug sig blandt andet bemærket for at kalde landbrugsektoren for »kommunisme på norsk« og for at kæmpe for at få mere svinekød på menuen i norske fængsler.

»Vi har spist svinekød i Norge altid. Det er helt forkert at stoppe med at spise svinekød, fordi der er flyttet muslimer til Norge«, sagde hun i 2014 til NRK.