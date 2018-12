Klima: Lad os droppe flyet og komme ind i toget

En flyrejse fra København til Bruxelles kunne i november klares på 1 time og 40 minutter og kostede helt ned til 73 kr. Til sammenligning tog en togtur samme vej 12 timer og 43 minutter med 3 skift undervejs og kostede 1.604 kr.

Er det mærkeligt, at vi flyver som aldrig før, mens togrejser til europæiske lande bliver stadig sjældnere?

Den ekstreme forskel i priser og hurtighed er ingen naturlov. Den er også udtryk for, hvordan vi har indrettet os. Politiske prioriteringer, slet og ret.

Sagen er, at flybranchen er fritaget for afgifter til brændstof og moms, og omkostningerne forbundet med CO 2 -udslippet på flyveturen er ikke en del af billetprisen, men sendes videre til naturen og kommende generationer.

Så privilegeret er togbranchen mildest talt ikke. Her er der moms og afgifter og absolut ingen politikere, der belønner togdriften økonomisk for, at den belaster klimaet og miljøet markant mindre end luftfarten.

Og der er ikke for alvor blevet satset på at udvikle hurtige og effektive togruter mellem de europæiske byer. Tværtimod ser vi et vildnis af nationale interesser, der klasker mod hinanden, og et fravær af politiske ambitioner. Resultatet er sjovt nok, at togruter er blevet besværlige, tidskrævende og dyre.

Det er herligt, at 42.000 underskrivere via netværket Back on Track forleden krævede nattog tilbage i Europa. Det er også glædeligt, at en ny undersøgelse her i avisen for nylig viste, at mange danskere ville vælge togrejser, hvis de var billigere og hurtigere.

Og det er et rigtig sundt tegn, at en voksende del af danskerne er indstillet på at betale flyafgifter, som det fremgik af gårsdagens avis.

Men hvor er politikerne?

Et stort flertal af de danske politikere er af forskellige årsager skeptiske over for flyafgifter, der ellers er gennemført i både Norge, Sverige og Tyskland. Og hverken herhjemme eller i resten af Europa er der en stærk politisk vilje til at styrke et af alternativerne, toget. Så sker der sjovt nok heller ikke noget …

Men hvis vi skal flyve mindre – og det er vi nødt til – og hvis vi stadig skal rejse rundt og møde hinanden – og det vil vi – er både flyafgifter og en offensiv investering i hurtige tog i Europa uomgængeligt.

Det bliver bøvlet og besværligt, men hvornår går vi i gang?

