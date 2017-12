Lise Rønnebæk: Ja, jeg er en rædselsfuld kvinde, men nu har jeg faktisk mødt min overmand

Hvem har fjernet elevatoren på Østerport Station? Så skal man altså ase og mase med at få sin heavy jernhest op ad en stejl staniolrampe og dermed risikere at stå på toppen i Fredericiagade med store armsvedsskjolder på brokade ...

Ringer på døren og si’r: »Undskyld, jeg kommer for tidligt«. Hun svarer: »Det er fint, så ka’ du tænde stearinlysene«.

Tordenskyen skyder med løst krudt ud over Guds forlængerledning & co., mens et paellakyllingelårbensbrud hænger ud af hendes ene mundvig, og jeg får skudt en rød reje i øjeæblet

Så er man på toppen. Det er meget vigtigt at være blandt mennesker, man kan regne med. Osse til højtiden. Det er hjerternes fest, og det er der i og for sig noget hjerteløst i. Der er altid nogen, der er døde, og en kålorm, der sidder og gafler i ens sjæl, og: »Det var altså det liv, der var til mig, som ellers skulle have været dronningen af Saba, og så blev jeg blot en tidsindstillet knallert på havnen i Esbjerg«.

Ja, jeg er en rædselsfuld kvinde, men nu har jeg faktisk mødt min overmand. Der er fire dage til juleaften, og der er lagt i ovnen til en højtid med rigtige venner og så en, du ikke kender. Værtinden har et smil, der kan lyse hele Amalien- og Kronborg op, hvilket naturligvis er en stor besparelse for hele apanageriet. Så står hun der. Hun har iført sig en cognacfarvet læderjakke. Måske skal vi alle motorcykle ud og åbne Bakken i december? Heldigvis er hendes mand præst, hvilket ingen kan være i tvivl om, da han osse går rundt i kjole derhjemme og sørger for, at alting ikke går helt bersærk.

Så tænder jeg stearinlysene på julebordet, hvor der er dækket smukt op til otte, og så går der ild i den nye Ingo Maurer-papirlysekrone over julebordet. Heldigvis er værtsparret meget large. Faktisk XXL, så de siger, at det skal jeg da ikke tænke mere over, men hvis jeg vil være så venlig at åbne et vindue og dernæst sætte mig hen i den caffelattefarvede designerlædersofa.

Da ringer det på døren, og ind kommer så en tordensky i kvindeklæ’r. Hun kommer hen til mig, ser ned på mig og siger: »Åhrghhhhrgggrrrr, jeg brækker mig?«. Svarer, at vi to da vist ikke har gået i skole sammen. »Nå, men jeg er bare så skidetræt«. »O.k.?«. »Det har været en megaled dag på arbejdet«. »Ja?«. Så slasker hun sig selv ned i designersofaen ved siden af mig og råber til værtinden: »Aiii, denne her sofa? Jeg kan huske, da I købte den. Jeg syntes bare, den var så pissegrim og kønsløs ... men nu ka’ jeg faktisk godt li’ den«. Så vender hun sig arrigt mod mig og spø’r: »Og hva’ går du så rundt og laver?«. »Nåmen, jeg arbejder i informationen i Rødovre Centrum. Og så skriver jeg en historie på Bagsiden til Politiken hver fredag«.

Værtinden rækker tordenskyen en gin og tonic og si’r: »Det skulle du ta’ og læse, det er ret sjovt«. »Ja-ja, der var så meget, jeg sku’ læse ... men det gider jeg ikke«. Så ser hun op og ned ad mig igen og spø’r: »Og hvad er det så for en genre, du skriver?«. »Den skingre«. »Nå? Hvad har du skrevet om til på fredag?«. »Om folk, der kommer for tidligt«. »Hold nuuuu kæft, hvor det bare lyder røvsygt«.

Så skal bordet spises. Tordenskyen skyder med løst krudt ud over Guds forlængerledning & co., mens et paellakyllingelårbensbrud hænger ud af hendes ene mundvig, og jeg får skudt en rød reje i øjeæblet. Alle omkring bordet har nu tabt både næse, mund og tålmodighed.

»Hold så din kæft!«, si’r jeg og går ud på toilettet, hvor jeg smider mig på gulvet og tuder. Heldigvis er der varme i det. Da jeg kommer ud igen, står Paella Tordensky og ta’r imod med åbne psykiske fangarme: »Du fortjener en krammer«. »Naiiiii. For Guds skyld«. Men det får jeg. Osse selv om Judaskrammere egentlig aldrig har været mig. Tjuhej.