DSB, du kan godt se det, ikke? Det kører ikke for dig Tag et kursus i service, et kursus i 'kend klokken' og et i at tælle togsæt - og inviter din ledelse ud som togførere.

Det er så utrolig svært at holde af dig. Du er ubeskrivelig sløset med dine afgangstider. Du er ucharmerende, og du har ingen, som i ingen, sans for nogen form for service. En gang imellem får du ansat en type, som går rundt med en lille standupper i maven.

En type, som prøver at aflevere en nedslående besked over højtaleranlægget på en lidt sjov måde: »Nu er den gal med signalerne igen«. Eller: »Toget foran er gået i stykker«. Eller: »Der er en mindre fejl på toget, som vi prøver at udbedre«. Eller: »Der er kø ind mod Hovedbanegården, så det er en god idé at stå af på Høje Taastrup og tage S-toget i stedet«. Hvorefter alle væltede ud og hastede mod rulletrappen. Endelig ovre på den rigtige perron ser vi alle, 107 passagerer, måbende, at toget, vi er gået fra, kører videre mod København.

Du kan godt se det, ikke? Det er simpelthen ikke godt nok.

Og den ansatte med standupperen i maven har ikke en chance for, at nogen trækker lidt på smilebåndet eller måske ligefrem griner. Det har du ødelagt for længst. Det eneste, man kan svinge sig op til, er endnu et opgivende og livstræt suk.