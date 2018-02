Gorm Vølver: Du skal spørge dig selv, om denne ting bringer dig glæde

Når min kone med jævne mellemrum foreslår, at vi sælger huset og flytter til noget mindre, sker det bl.a. med den begrundelse, at hun ikke orker at være alene om rydde ud i alle vores ting, når jeg er død. Jeg har ganske vist ingen aktuelle planer om at stille træskoene, så det er vel mest udtryk for rettidig omhu fra hendes side. Hun er næsten fem år yngre end jeg, og mænd har jo generelt kortere levetid.

Nu er det ikke sådan, at vi her på matriklen kan sammenlignes med de ulykkelige eksempler, man kan se i amerikanske underholdningsprogrammer, hvor folk bogstavelig talt ikke kan være i deres hjem på grund af ragelse, der hober sig op overalt – som regel iblandt døde rotter og efterladenskaber fra disse og fra katte eller hunde.

Jeg har aldrig så meget som bladret i Pentagon-rapporten, men enhver samfundsengageret person skulle bare have den stående i 1970’erne

Sådan er det på ingen måde hos os. De ting, vi har svært ved at slippe, befinder sig primært på loftet og i udhuset. Sidstnævnte sted er mest mit domæne, og jeg er flere gange blevet kraftigt opfordret til at rydde ud i de mange effekter, indtørrede malerpensler og halvtomme malerbøtter.

For et par år siden tog jeg mig da også sammen og fik egentlig et meget indbydende rum ud af det. Fruen havde bl.a. indkøbt nogle plastickasser, som jeg kunne lægge de forskellige bevaringsværdige ting i, og hun bad mig sætte dymostrimler på hver kasse, så der var styr på, hvad der var i dem. Jeg mente ikke umiddelbart, at det var nødvendigt, da man jo bare kan kigge ned i kasserne og se, hvad der befinder sig i dem.

Så det endte med, at der kom dymostrimler på.

Hun var dog ikke helt tilfreds med den kasse, der fik mærkatet ’Div. underligt værktøj’. Men her gav jeg mig ikke. Der er trods alt grænser. Og jeg har gennem årene fået samlet en del værktøj sammen, som jeg ikke umiddelbart ved, hvad hedder – eller for den sags skyld, hvad jeg skal bruge til.

Ler fra 6. klasse

På loftet har hun også bragt tingene i system, så vi nu har et nogenlunde overblik over, hvor de meget rustikke lerfigurer, som hun lavede i 6. klasse, befinder sig, og som ikke må smides ud, men heller ikke må stå fremme. Ligesom vi ved, hvor den meget tunge flyttekasse med datterens noter fra gymnasiet står.

»Man ved aldrig, hvornår man får brug for sine noter«, som hun siger, selv om hun i dag er tæt på de 30, sidder i et godt og solidt job og i øvrigt ikke har kigget i sin gymnasienoteflyttekasse, siden hun blev student. »Men I har jo så meget plads, så den kan lige så godt stå hos jer«.

Hendes bror, som har hjulpet med at slæbe rundt på kassen et par gange, har til gengæld understreget, at det har han gjort for sidste gang.

Der er også blevet ryddet op i Ikea-bogreolerne, hvor vi blev nødt til at skaffe plads til et fjernsyn. Omkring en kvadratmeter reolplads skulle ryddes. Litteratur skulle vige for underholdning.

Det havde vi det principielt dårligt med, men der var ingen vej uden om, hvis stuealteret skulle placeres hensigtsmæssigt og nogenlunde diskret mellem bøgerne.

En kvadratmeter bøger er faktisk ret mange, og det var svært at vælge, hvad der skulle ud. Jeg læste et sted en oprydningseksperts råd om, hvordan man skal gå frem: Man bør sidde med tingene i hånden og spørge sig selv, om de bringer glæde.

Til småt brændbart

Der var en del af bøgerne, der, når det kom til stykket, ikke længere bragte glæde, og egentlig aldrig havde gjort det. Men så var der også de bøger, der ganske vist aldrig var blevet læst, men alligevel bragte minder om en epoke. Blandt dem var Pentagon-rapporten. De lækkede papirer om USA’s engagement i Indokina, som først blev offentliggjort i New York Times, og som var stærkt kompromitterende for Richard Nixon.

Jeg har aldrig så meget som bladret i Pentagonrapporten, men enhver samfundsengageret person skulle bare have den stående i 1970’erne, og siden dengang har jeg flyttet den med fra det ene lejede værelse til det andet, fra den ene lejlighed til den næste og fra det ene hus til det nuværende.