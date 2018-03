Vi kan flyve, vi kan flyve, vi kan ... åhh

Hvordan kan det være, at man altid glæder sig til at skulle ud og flyve? Gang på gang – senest for et par uger siden på vej mod Alicante – slår det mig, hvor åndssvagt det er … men først i det øjeblik jeg sidder fastspændt i kabinen.

Af en eller anden grund bilder vi os ind, at vi befinder os i en luksussuite eller en omrejsende filial af d’Angleterres restaurant. Det gør vi ikke. Et fly er ret beset en middelmådigt udstyret aflang campingvogn til vejrs. I hvert fald for os, der konsekvent flyver billig monkey.

Hvordan er det lykkedes at få os til at tro, at en flyrejse er forbundet med noget eksklusivt og fashionabelt?

Larmen – fra hvad, motorerne, vinden udenfor? – er øredøvende, og selv om vi forestiller os, at vi svæver blidt afsted, er realiteten snarere, at flyet mestendels hopper fremad, hvordan det så ellers går til. Det er som at sidde i et bumletog inden i en tørretumbler.

Når passageren foran mig slår sit sæde tilbage, når hendes hår næsten ned i min drink. Taber man noget, ser man det aldrig igen, for kun et slangemenneske kan vride sig ned i gulvhøjde her. Tun i dåse har bedre pladsforhold.

Her sidder vi så i dunsten fra slatne mikroopvarmede sandwicher, mens airconditionanlægget bestøver os med hinandens forkølelser, sipper sur rødvin til en literpris, der matcher en gedigen amarone, og forsøger a la Kjeld i Olsen-banden at befri et mikroskopisk måltid fra emballagen.

Her er lige akkurat nok til at fylde en kagetallerken, men det bemærker vi ikke, for vi er alt for optagede af at indtage en ’tapasmenu’ med karrysild ved hjælp af én arm, som skiftevis betjener kniv og gaffel for ikke at invalidere sidemanden. Alligevel synes vi, vi har en fest.

Derpå sidder vi som Winnie i ’Glade dage’ i et bjerg af egne efterladenskaber og venter på, at personalets velfortjente pause er forbi, så de kan tage skraldet.

Fil benet af

Så hvordan er det lykkedes at få os til at tro, at en flyrejse er forbundet med noget eksklusivt og fashionabelt?

Uanset hvilket sæde man har valgt – hvis man har ’tilkøbt’ sig den mulighed – kan man være sikker på at havne i børneafdelingen.

Bag mig sidder et barn på 4-5 år på sin mors skød med urolige ben. Efter nogen tid med spark i ryggen vender jeg mig og siger noget om det. Damen svarer: »Og hvad vil du have, jeg skal gøre ved dét?«.

Jeg vil have: at du skal tage den udleverede plastkniv og file barnets ben af. Alternativt bede det holde op. Siger jeg ikke.

Siden Hjalte Tin dokumenterede, hvordan man sorgløst kan ture kloden tynd iført småbørn, er det gået helt amok. Knap er babyer poppet, før de må ud på en flyvetur.

At børn skriger, når flyet bevæger sig eller laver uhyggelige lyde, er forståeligt, det har vi alle sammen lyst til inderst inde – forskellen er, at vi andre er voksne, så vi holder trangen nede med gintonic.

Kryo, ja tak

Mon ikke luftfartsindustrien ville stå sig ved at sætte fut i nogle sponsorater af udviklingen af instant kryoteknik, så børn under en vis alder fremover kan fragtes frosne i lastrummet og nå udhvilede frem til La Santa?

Når ikke alle disse strabadser og ulemper er nok til at få os til at skrue ned for flyveriet, batter noget så abstrakt som CO2-regnskabet naturligvis slet ikke.

Kort før nedstigningen giver flyet et ekstra hop. Resten af rødvinen er nu på mine lår.

Ved nærmere eftertanke er det måske mig, der skal vælge frostmodellen, når den engang bliver tilgængelig.

Ønsker De at tilkøbe ekstra benplads? Kryo? Ja tak.