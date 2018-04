Den store finale i torskehovedets genopstandelse Nu mangler du kun overmunden og gællestøtterne – så er torskehovedet færdigt.

De seks knogler i overmunden er noget af det sidste, der kan sættes på plads på torskehovedet. Som vi allerede har set med flere andre torskeknogler, er det udfordrende at få dem fastgjort, da de lidt ’svæver i frit rum’.

manual del 4 Følg med i samleprocessen Bagsiden har gennem længere tid interesseret sig indgående for torskeskelettet. Derfor sagde vi ja tak til zoolog Leif Øgaards tilbud om at udvikle en samlemanual til torskens hoved eksklusivt til Bagsidens læsere. I løbet af en uges tid har han gennemgået samleprocessen i detaljer. Øgaard har for nemheds skyld delt processen op i fire. 1. Neurokraniet og tilstødende knogler – markeret med hvid. 2. Kindregionen i 6-7 stykker (det gule område) i begge sider. 3. Underkæben og tungesvælg i ca. 25 stykker i hver side – det blå område. 4. I dag: Den røde overmund i 6 stykker i hver side. Vis mere

Det skyldes, at brusk, hud og fasthæftningsmaterialet fra ’snudespidsen’ er forsvundet under kogningen af torskehovedet, så overkæbens tre knogler: mellemkæbeben (4a), overkæbeben (4b) og ganeben (4c) må limes sammen først og dernæst sammenlimes overkæbens to sider.

Foto: Leif Øgaard Overmunden kræver lidt snilde, fordi der mangler brusk og fasthæftningsmateriale.

Inden de fastlimes endeligt, skal du lige sørge for at få fastgjort 4d og 4e som vist på billedet. Vingebenet (4e) er fasthæftet til ledbenet (2a) og forskydeligt forbundet til 4d, som er hæftet fast forrest på neurokraniet.

Den levende torsk har brug for, at de to knogler er forskydelige, ellers kan den ikke åbne munden, men når du samler knoglerne, må du lime dem fast.

Hvis du ikke har samlet hele kindregionen, men kun har fastgjort 2c til neurokraniet bagtil (se samleanvisning del 2), er det nu tid til at samle kraniets øverste del med den nederste del – og håbe på, at det passer sammen.

Dernæst påsætter du den sammenlimede overkæbe, og kraniet er næsten færdigt. Du skal blot eftermontere to små knogler (4f) på oversiden af snuden.

Foto: Leif Øgaard Torskens 'snude' limes på som den sidste del af overmunden.

Kræver understøttelse

Torskehovedet er nu 98 procent samlet, men der mangler lige de 2x6 lange tynde knogler (3d), som støtter gællerne på undersiden. De er ikke lette at fastholde, men må påsættes efter bedste evne på undersiden af de to store tungeknogler (3b) med de mindste forrest. Når disse er påmonteret, er du nødt til at have hovedet anbragt på et stativ af en slags, ellers vil de tynde gællestøtter på undersiden let brække af, når du håndterer kraniet.

Det er bare med at gå i gang – der er masser af torskehoveder derude!