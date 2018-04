Bagsiden har testet: Klunkevoks giver bløde boller Bagsidens hemmelige testperson har smurt sine klunker hver dag i to måneder. Det er de blevet dejlig bløde af.

Nogle artikler kommer til verden efter megen møje og besvær og efter en ihærdig og stædig indsats. Dette er en af dem.

Det begyndte med, at Bagsiden købte en pakke Klunkevoks by Dick Johnson, efter at en pressemeddelelse om emnet havde afledt vores opmærksomhed fra stort set alt andet nyhedsflow en hel dag.

Da pakken var vel modtaget på Rådhuspladsen, eftersøgte Bagsideredaktøren en testperson på den interne Pol-mail, der når ud i alle kroge af Politiken:

Klunkevoks Bagsiden købte Klunkevoks by Dick Johnson på klunkevoks.dk for 149,39 kroner i november. Den indeholder sheatræsfedt og er produceret i Finland. I øjeblikket er den sat ned fra 129 kroner til 119 kroner.

»Du skal teste produktet, der beskrives på bagsiden af pakken som: »Vitaminrig sheatræsfedt. Designet specielt til den sensitive og følsomme hud omkring klunkerne. Reducerer kløe og skæl og forstærker huden. Nu kan du glemme svedige, kløende og lugtende klunker«.

»(...) Der vil være fuld diskretion, hvis det ønskes«.

To minutter senere kom det første svar: »David vil gerne«. Skrev Malene. Et minut senere: »Den tror jeg gerne, Mads vil ha’«. Skrev Poul. »Jeg vil mene, at Poul er bedre egnet«. Skrev Mads, som dog letsindigt havde erklæret sig »superbruger allerede« lige inden. Og sådan gik det meste af en dag i højt mailhumør, hvor prominente medarbejdere på Politiken kæphøje gav deres besyv med – uden at melde sig.

Men fortæl mig lige først, for jeg kan slet ikke forestille mig det: Hvordan er det at have klunker?

Derefter indtraf en deprimerende tavshed, og Bagsideredaktøren tog derfor en runde, hvor undertegnede ansigt til ansigt spurgte særligt betroede medarbejdere, om ikke de skulle teste klunkevoks. Nej, lød det. Hele vejen rundt.

Man mere end fornemmede, at samtalerne var hæmmede af, at storrumskontorer har vundet alt for stort indpas på Politiken. Flere truede højlydt med at hænge Bagsideredaktøren ud med et #MeToo på sociale medier, mens de skævede sigende til andre mandlige kolleger.

Redningen kom per mail. Fra et menneske ude fra virkeligheden, der havde hørt et rygte. Ikke en Politiken-kyllingemandsling, men en fordomsfri ung mand på 23 år, som vi dog har lovet fuld anonymitet:

»Det skal jo bare testes. Jeg er ikke pinlig over det, jeg har også fortalt det på mit arbejde, men det kunne også være rart, at når man googler mit navn, så står der ikke en artikel om klunkevoks«, siger vores testperson, vi kalder RR.

Hvordan er det at have klunker?

Vi gav RR to måneder til at teste alle facetter af klunkevoksen, og han er klar i mælet, da han bliver ringet op:

»Jeg synes ikke selv, jeg har de store problemer – men de er blevet meget blødere, det må jeg sige«, siger RR, der har smurt klunkerne hver dag i perioden.

»Det er svært at sige. Jeg lever med dem hver dag, så jeg tænker ikke så meget over det«.

Kan man mærke, når de er tørre?

»Nej, men man kan mærke, at de er svedige«.

Kan de så lugte?

»Ja, det kan de godt, men det har mere med hygiejne at gøre. Hvis ikke du går i bad eller bruger sæbe, kan det lugte. Der er jo meget indelukket ved klunkerne, og så kan det blive svedigt og kan lugte. Det er ikke som at blive luftet lidt i en T-shirt«.

»Jeg har ikke været ude for, at de lugter. Jeg har endda dyrket kampsport, hvor vi har skridtbeskytter på, så der er de lukket ekstra inde. Men generelt vil de lugte som resten af kroppen«.