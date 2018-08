60 læsere er enige: Hylder den faste håndsæbe, og flere fremhæver antisnasket som »the shit« I alt 59 læsere har skrevet med bud på en god fast håndsæbe, og 1 har ringet. Bagsiden takker: Sæben må tilbage i sin skål ved håndvasken.

Send et link, hvis du falder over en fast sæbe med minimal snaskeeffekt og ærlig duft – en sæbe, der kan blive en særlig smuk sæbejuvel. Sådan lød opfordringen fra bagsideredaktøren mandag, og postkassen er siden flydt over med mails i en grad, så vi kan konstatere:

1. Den faste håndsæbe er måske nok på retræte, men den har stadig dedikerede fans.

2. Der er stadig et fantastisk udbud af fast håndsæbe, der dufter dejligt og ikke snasker alt for meget – hvis man leder lidt. Og prisen begynder ved 49 kr. for tre styk, så alle kan være med - se alle forslagene i faktaboksen.

FAKTA Læsernes faste favoritsæber Sæber fremhævet af flere læsere Pears. En engelsk klassiker, honningfarvet. Set i en Matas og på Amazon Savon du Midi, flere forsk. dufte, bl.a. jernurt og mandel fås i helsekostforretninger (foto i midten) Midi, 3 stk. sæbe med oliven fra Helsemin (foto øverst th.) Runde sæber fra Helsam, fås med oliven, lavendel og honning (foto nederst th.) The Body Shop, oliven anbefales Imperial Leather, en engelsk klassiker, som er svær at opdrive i Danmark nu om dage. Fås dog på nemlig.com Andre sæber Håndlavede danske sæber: Sæberiet på Ærø, Badeanstalten, Sæbeværkstedet, Fur-sæbe, sæbemager Mina Ingerslev i Kronborggallerierne i Helsingør Franske sæber: Savon du Midi, Midi, Le Veritable, Savonnerie Martin de Candre, Provendi, håndlavet sæbe fra butik i Antibes, sæber fra franske markeder Engelske sæber: Pears, Crabtree & Evelyn, christinamay.com, Lush, Hebredian Soap Company (se foto), Yardley – English Lavender Tyske sæber: Kappus, Honig Seife fra Speick Spansk sæbe: Maya Svensk sæbe: Victoria, lanolinsæbe Amerikansk sæbe: Dr. Bronner (se foto) Butikker og hjemmesider, der fremhæves for det gode udvalg: Designertorvet i Aarhus, Magasin, kalhaveantik.dk, victorias-netshop.dk, apoteket i Lemvig, manufactum.com Derudover: Urtekrams Soap Bar Lavendel, Minirisk hos Coop (se foto), La Roche-Posay Lipikar Surgras, sæber fra Goa Vis mere

»Kom tilbage, Annette!! Der er håb«, skriver Stine Bigum således til bagsideredaktøren. Hun køber franske håndsæber hos »min helsekost i Jægergårdsgade i Aarhus«, og der ryger også nogle med hjem fra ferier i det franske.

Det er der mange læsere, der gør, køber franske sæber på franske markeder. Som Nicki Næsted skriver: »Desværre kan jeg ikke give dig navnet (...), men den talte i hvert fald fransk«.

Den britiske sæbe Pears er dog den faste sæbe, der fremhæves af flest læsere, og kan være sæben, der imødekommer alle bagsideønsker: Den dufter dejligt, den snasker ikke – og der er ikke noget spild.

»Den er på alle måder smuk, både dens form (oval), farve (som rav) og dens gennemsigtighed (glycerin), ikke mindst, når den bruges, den bliver aldrig smattet, revner ikke, og den har en fin lille duft«, skriver Nanna Hauch: »Pears er the shit i kategorien fast sæbe«.

Og så er der endnu en genial ting ved Pears, som Sven Bertelsen skriver: »Resten af den forrige klump klistres fast i det nye stykkes fordybning«. Stumpen »gror fast ganske af sig selv«, skriver Jens Nørgård Pedersen.

Voila, så har vi også afskaffet sæbespild. Nanna Hauch har set Pears i Matas ved Nørreport Station i København.

Der er også mange gode råd om, hvordan man holder den faste håndsæbe tør i bunden, så den ikke snasker helt væk: I en keramikskål har Karen i Holstebro lagt en »en indvendig ’sokkel’ af løse runde strandsten – så løber den overskydende væske ned i bunden«. En anden bruger flintesten, og to har en sæbemagnet: »Den opfindelse vakte begejstring hos en amerikansk gæst, arkitekt af fag«, skriver Eva Kvorning.

Bliver sæben for tør – hvilket ifølge en kær kollega på Politiken kan ske for de væghængte Provendi-sæber – kan man skrælle det yderste lag af med en kartoffelskræller.

Længe leve håndsæben

Bagsiden er imponeret over Kaja Tveen Andersen, som tager sin sæbe med på ferie, så den ikke tørrer ind, men er mest begejstret for ’Mormor’, der har påtaget sig at indoktrinere næste generation til et liv med fast håndsæbe, aktuelt 2 børnebørn på 8 år, men yderligere 6 børnebørn har været igennem det samme:

»Når de er her, og vi beder dem vaske hænder, inden vi skal spise, får vi jo ofte den der med, »det har jeg lige gjort«, eller »se, de er helt rene«. Så får de tilbuddet om at tage et håndbad. »Juhu«, Asta og Ella jubler på badeværelset og har godt gang i sæben. Så må vi jo stoppe dem, inden hænderne bliver alt for krøllede, men de fremviser glade det flotte resultat. Ideen må gerne gives videre, prøv det. Længe leve håndsæben«.

Bagsideredaktøren takker for alle de fantastiske råd og kan mærke helt ud i de svedige fingre, at det ikke bliver aktuelt at tage imod Pia Maarup Carlssons tilbud:

»Jeg giver aldrig op og tænkte derfor straks på, at jeg gerne er den glade aftager af din sæbeskål. Men måske er det alligevel et for stort skridt at tage?«.

Ja, det er det, men tak.