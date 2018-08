Kampen mod Bagsidens halsflæsk: En lille fedtsugning kan fjerne flæsket på en time Bagsiden har fået tilset sit halsflæsk af plastikkirurgen Bonnie Erichsen: Man kan snildt fjerne 20-25 gram fedt.

Det vil være bagsidelæseren bekendt, at redaktøren brugte 62 nætter i foråret på at stramme sit halsfedt op – og at det lykkedes at reducere fedtet med 2 cm, målt fra øre til øre, i perioden ved at sove med en uklædelig halskyse købt på Wish for 7 kroner.

Det bemærkede speciallæge i plastikkirurgi, Bonnie Erichsen, i hvert fald, og derfor skrev hun før sommerferien til Bagsiden:

»Jeg ville i stedet foreslå fedtsugning af overskud af fedtceller sv. t. kæbelinie og hals. Det foretages gennem 3 små snit på hver 1/2 cm, et under hagen og et foran hvert øre. Indgrebet tager en time, og resultatet er blivende. Mange hilsner, Bonnie Erichsen«.

Jeg synes, det er lidt synd for dig, at du ligger der i månedsvis, når jeg kan klare det på en time

Det er klart, at det var et forslag, der måtte overvejes seriøst. Det kan allerede nu afsløres, at Bagsideredaktøren ikke har opgivet kampen mod halsfedtet og har indkøbt nye aggregater fra Wish, som hun har gået og kigget på i sommerens løb, men endnu ikke har haft mentalt overskud til at gå i gang med at bruge.

Det lave fedtgærde

En afklaring af, hvordan man forcerer det laveste sted på halsfedtgærdet med en fedtsugning, var altså en kærkommen option, og Bagsiden besøgte derfor Bonnie Erichsen til en konsultation på en af årets varmeste dage:

»Jeg synes, det er lidt synd for dig, at du ligger der i månedsvis, når jeg kan klare det på en time – jeg kunne lige se dig for mig ligge der om natten«, siger Bonnie Erichsen indledningsvis til Bagsiden, og så viser hun billeder af to kvinder før og efter fedtsugning på halsen. Især den ene kvinde ser nærmest 10 år yngre ud, alene fordi halsen er blevet tyndere.

Bonnie Erichsen har været i gang som plastikkirurg siden 1981, og fedtsugninger er blevet en af de mest almindelige operationer, hun foretager sig:

»Jo ældre jeg er blevet, jo mere konservativ er jeg blevet. Jeg er ikke så eksperimenterende som for 40 år siden, og jeg laver ikke ansigtsløftninger mere. For det meste ser folk meget pænere ud, som de er«, siger hun og viser to billeder af celebriteter, som hun mener har fået en ikke så holdbar ansigtsløftning, hvor man kan se, at huden er blevet trukket så meget mod øret, at halsen har fået nogle underlige hudfolder. En dame kendt fra sladderbladene har forsøgt at skjule det med en kæmpe ørering.

Fedtsugning derimod: »Halsen gør meget for ansigtet, og det holder, og det ser pænt ud. Trenden er, at du skal se sund ud, og at vi kun laver justeringer. Det nytter ikke, du går rundt med extensions og implantater, hvis du går som et gammelt menneske«.

Den moderne fedtsugning blev opfundet af Dr. Yves-Gerard Illouz i starten af 1980’erne. Han udviklede en teknik med en stum kanyle, som gav mindre blod og lavede færre skader.

»Jeg var med på et kursus i LA sammen med 30 plastikkirurger fra hele verden dengang, og så købte jeg systemet med hjem. Min mand, der er ortopædkirurg, lavede den første sugning på min topmave. Men en fedtsugning kan altså ikke erstatte, at du ikke spiser ordentligt eller aldrig træner«.

Tungeben og fedtceller

Der er to faktorer, der afgør, om man har en tyk hals: hvor mange fedtceller man har på halsen, og hvor højt ens tungeben sidder.