Velkommen hjem. Din feedback er vigtig for os

Ferien er forbi. Nu begynder det hårde arbejde med at besvare de mange mails fra flyselskabet, man har rejst med, biludlejningsfirmaet, hoteller, man har boet på, restauranter, man har besøgt, og søgemaskiner, man har benyttet. De er alle sammen særdeles interesseret i at høre, hvad vi mener om dem.

»Hej Gorm

Vær venlig at fortælle os, hvordan har vi klaret os?

Norwegian er konstant på udkig efter måder at forbedre vores service. Det kan vi kun gøre ved at lytte til, hvad vores kunder har at sige. Det er her, du kommer ind.

Vi vil meget gerne vide, hvordan vi klarede det, da du rejste med fly nr. M2FAQU til Dublin«.

Den klarede I som forventet. I lettede. I fløj. I landede. Dog kunne vi godt have tænkt os, at flyet ikke var forsinket, hvilket det var begge veje – men I beklagede det trods alt over for passagererne og gav andre skylden for forsinkelserne. Og så synes vi egentlig også, at I kunne have budt på en kop gratis kaffe, i betragtning af at vi havde betalt godt 7.000 kroner for returbilletter for 2 personer. Men lad det nu ligge. Vi var også lidt sent ude.

Ingen slotsudsigt

»Kære kunde

Tak fordi du valgte Europcar d. 23.07.2018 fra Dublin Airport T2.

Europcar-teamet ønsker, at du altid får den bedst mulige service. Din feedback omkring dette lejemål er derfor vigtig for os«.

Her har vi kun godt at sige. Især når man sammenligner med de mange mildest talt uvederhæftige biludlejningsfirmaer, vi har været udsat for gennem årene. For eksempel dem, der bl.a. krævede ekstra forsikringer, selv om vi allerede havde betalt, og som forsøgte at bone os for buler, vi ikke havde lavet (udlejningsselskabet Goldcar ved, hvem vi tænker på).

Vi undrer os stadig over navnet Castle View, eftersom der ikke var udsigt til andet end bare marker

»Fortæl os din mening om dit ophold på Castle View Bed and Breakfast«.

Tjohh, det havde vi jo fundet på nettet, fordi det tilsyneladende lå i gåafstand fra den hyggelige by Adare. Det ældre værtspar var venlige, og der var rent. Men gåafstand var det så som så med. 3-4 kilometer ad en forholdsvis befærdet landevej uden fortov. Og vi undrer os stadig over navnet Castle View, eftersom der ikke var udsigt til andet end bare marker.

Vi blev også bedt om vores holdning til Hotel Stauntons on the Green i Dublin. Her var det især håndværkeren, som stod på et stillads direkte uden for vores vindue, der gjorde indtryk. Han var flink og hilste pænt på os, da vi trådte ind på værelset. Og han blev ikke spor sur, da vi på et tidspunkt trak gardinet for. Det skal siges til det i øvrigt hyggelige hotels ros, at vi dagen efter fik et værelse uden udsigt til håndværker. Bare han ikke føler sig kasseret.

Ud over de mange mails, som efterlyser vores holdning til dit og dat, er indboksen efter ferien fyldt med nye hoteltilbud fra de samme områder, som vi lige har besøgt.

Hvad får dem til at tro, at vi for eksempel umiddelbart efter en overnatning i byen Sligo i det nordvestlige Irland er interesseret i endnu en overnatning i byen.

VI HAR VÆRET DER! FORSTÅ DET!

Ikke desto mindre sendes disse mails i en lind strøm. Nå, de har boet i Sligo. De er nok helt vilde for at komme tilbage, tænker søgemaskinerne, som kan være meget insisterende og blive ved med at komme med forslag.