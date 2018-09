Send en fax til Politiken på 33 15 41 17 og red en gammel teknologi Politiken har en fax, og den virker, men den bliver ikke brugt. Dens dage kan dog være talte, hvis ikke den bruges.

Drømmer du om at sende en fax? Fordi du savner den nostalgiske lyd af faxens ringetone: hyyyylhuilll, huilllhyyyl, hyylllhhiull? Eller ønsker du at høre lyden for første gang?

Så har du endnu chancen. Politiken har stadig en fax, den virker, men den lever sandsynligvis på lånt tid, for ingen bruger den, så hvis du ønsker at bevare teknologien på Rådhuspladsen – det være sig af nostalgiske eller praktiske grunde – er det med at komme i gang med at faxe på 33 15 41 17.

Fakta Fax for begyndere Med en telefaxmaskine kan man overføre billedinformation gennem telefonnettet til en modtagende terminal. En telefaxmaskine indeholder således en skanner, en skriveenhed og et modem. Telefonforbindelsen til en anden maskine genkendes med en 2.100 Hz-tone. Den første faxlignende maskine blev opfundet af den skotske ingeniør Alexander Bain allerede i 1842. Det var dog Xerox, der fik det kommercielle gennembrud med deres telefaxmaskine i 1964. Telefax mistede dramatisk betydning med udbredelsen af e-mailen. I dag tilbydes der onlinefaxløsninger. Kilde: Den Store Danske m.fl. Vis mere

Denne artikel begyndte ellers med, at en nu tidligere Politiken-ansat i sommer gjorde sig lystig på et socialt medie over, at Politiken hver dag skriver et faxnummer i kolofonen – fordi hun troede, at vi ikke længere havde nogen fax, og at tidligere chefredaktør 90-årige Herbert Pundik faxer sine skrivemaskineskrevne artikler fra Tel Aviv til Hotel Kong Frederik, Politikens nabo, hvor en sekretær henter dem og derefter skriver dem ind.

Bagsiden er dykket ned i fakta i denne sag – der er tale om et undersøgende projekt, der har involveret kontakt til fire forskellige etager i JP/Politikens Hus på Rådhuspladsen, inspicering af ejendommens faxmaskineri samt et besøg hos Hotel Kong Frederik og en afsendelse af fax til Region Nordjylland.

Pundik scanner

Bagsiden kan derfor nu afsløre, at Herbert Pundik ikke længere faxer sine artikler – sidste gang var 20. oktober 2016, kan sekretær Christine Bardtrum se i sin mailhistorik: I dag skriver han stadig på skrivemaskine, men han skanner derefter manus, som sendes i en mail. Herfra tager sekretæren på Rådhuspladsen over og skriver manus ind i Politikens system. Visse idiosynkrasier må man godt have, når man er 90 år, og på Bagsiden vil vi gerne anerkende det teknologiske tigerspring, der ligger i skanningen.

Han kan i øvrigt slet ikke sende til Hotel Kong Frederik længere, idet de for i hvert fald et år siden skiftede til en ny printer uden indbygget fax, men han har tidligere ofte faxet til hotellet. Det oplyser receptionisten til Bagsiden.

Kopimaskinen klarer det

Hvordan det teknologisk foregår – for vi har ikke en fysisk fax på Politikens redaktion – blev vi nødt til at spørge Politiens it-ansvarlige, Rasmus Thygesen, om, og så kan det nok være, at vi fik ham i arbejde:

»Da vi fik ip-telefoni, var vi på den, for vores telefonsystem blev digitalt, og faxen er analog«, forklarer han, og vi finder frem til det, der blev løsningen: En printer, der er tilkoblet en Cisco ATA 186 Analog Telephone Adaptor, som omdanner det digitale signal til et analogt signal, en fax normalt modtager. Faxen behandles og videresendes herefter af printeren – ta, da – som en mail via netværket til vores receptions mailboks.

Næste skridt var at finde ud af, om vi også kan faxe ud af huset. Det kunne vi med Rasmus Thygesens hjælp, og det var her, Region Nordjylland kom ind i billedet. For da Bagsiden ikke kunne finde Folketingets fax, gik vi direkte videre til regionerne, og det viser sig, at både Region Nordjylland og Midtjylland har fax.