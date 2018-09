Man skal være moden for at forstå Angelo Bruun

Som barn elskede jeg at se fjernsyn sammen med min morfar. ’Kojak’ for eksempel. »Hold øje med personernes sko, de afslører næsten altid noget!«, sagde han ofte. Og det gjorde jeg så ... og har siden gjort det, når jeg ser det, som han kaldte kriminalfilm. Et herligt lidt gammeldags og storladent ord, som vist efterhånden er forsvundet ud af de flestes ordforråd.

Det allerbedste var dog, når vi så danske film sammen. Altså de klassiske med enkebaronesser, velfriserede børn og en melodi af Sven Gyldmark. Det ganske særlige ved det var, at min morfar faktisk ikke interesserede sig for filmenes handling.

Således lærte jeg fra barnsben, at Ellen Gottschalch var gift med komponisten Kai Normann Andersen, og at Peter Malberg gik med toupé

Om det skyldtes, at han havde set dem før, ved jeg ikke, men i hvert fald var det, der betød noget for ham, at sige navnene på de medvirkende skuespillere: »Nå, og der er så Johannes Meyer. Han var nu altid så god. Og så den stemme; somme tider lyder det, som om han vrinsker«.

Beundrede morfar

Min morfar kunne ikke holde sig tilbage. Det virkede næsten, som om han boblede over af glæde, fordi han stødte på gode gamle bekendte. Set i retrospekt kan jeg ikke forstå, at jeg ikke blev irriteret over det, for det var jo egentlig voldsomt forstyrrende. Men faktum er, at jeg var lidt benovet og beundrede min morfar for hans store viden. For han kunne ikke bare skuespillernes navne, men fortalte også altid et eller andet om dem, der for filmen var fuldstændig perifert. Jeg opfattede det vel som en slags kursus i almendannelse og tror såmænd, at det var der, min interesse for skuespilkunst blev grundlagt.

Således lærte jeg fra barnsben, at Ellen Gottschalch var gift med komponisten Kai Normann Andersen, og at Peter Malberg gik med toupé. Kunne min morfar ikke komme i tanke om skuespillerens navn, gik den store åh-hvad-var-det-nu-leg i gang.

Heldigvis var der mange gengangere på rollelisterne fra film til film, og da jeg ivrigt sugede til mig, lærte jeg snart at sufflere og vidste for eksempel, at svaret var Gunnar Lauring, når min morfar spurgte, hvad det nu var, han hed, ham den høje, der var bror til historikeren og gift med hende der, der altid var så skrap.

Angelo er lig med kvalitet

Disse aftener med gamle danske film kom jeg til at tænke på for nylig, da jeg muntrede mig med at studere annoncer på en internetauktionsside. Det er det utroligste, folk sætter til salg, ikke mindst i samlerobjektkategorien.

En af de varer, der blev udbudt, var en gulnet papirlap, hvorpå skuespilleren Angelo Bruun med sort blæk havde skrevet sin autograf. A’et var særegent, lignede næsten et ottetal. Og vidste man ikke bedre, kunne man tro, at der stod Angola Bruun.

Jeg bed straks mærke i papirlappen, for Angelo Bruun var ubetinget min morfars yndlingsskuespiller. Han formulerede det vist aldrig sådan selv, så det er en efterrationalisering. Men når han sagde hans navn, var det, som om han rankede ryggen og fik en nærmest teatralsk ærbødighed i stemmen, hvilket det usædvanlige fornavn jo i den grad også inviterer til.

Der var for min morfar en glæde ved at konstatere, at det var Angelo Bruun, der viste sig på skærmen. Som om jeg skulle lære, at alene hans medvirken var et kvalitetsstempel.

Mærkeligt nok husker jeg ikke, at min morfar fortalte historier om Angelo Bruun. Måske skyldes det, at jeg dengang simpelthen ikke kunne forstå hans begejstring og derfor ikke rigtig hørte efter.