Jeg synger en sang til dig, Gary B. I want you back for good

Altså, jeg mener ikke, jeg har været til en koncert, siden ToTo lignede hottentotter, og et spritstift Roskildevrag sjatpissede fadbamse op ad mit bare ben til ’Africa’. Men ... brændt barn skyer ikke ilden, så nu vil jeg til koncert igen. I KB-hallen.

Take That er udvokset, og jeg har udviklet mig til en sær Tyttebær-Maja-type. Jeg kommer sjældent ud. Det er noget med blodafløbet. Det, som tidligere rullede snabbt, føles som en brun opbagt sovs, der klæber til årerne. Hvem kan ro uden årer? Eller uden sin phøne?

Klokken 10:30 kommer billetterne i omløb. Så går jeg ind og køber to. Men det ka’ jeg jo ikke, fordi jeg er pilatestvangsanbragt og ligger midt i øvelse ’one-hundred’, som går ud på, at man ligger på ryggen med stive arme og ben i 30 grader over gulvet og synkronspjætter, som har man fået en slags Hausfrauspasme og er stocked in a moment you can’t get out of. Det er røvsenssygt, men godt for rygsøjlen, hvis man har en.

For altid

Jeg drømmer mig væk fra det der fodsvedslakerede gulv, mens jeg tænker på, om den løse gipsplade i loftet mon netop i dag baldrer ned i min skalle. Sådan er de egocentrerede. De tror, alting handler om dem. Men det skal ikke forhindre mig i at se mig selv for mig selv i en ambulance med et boyband af ambulancelækkerbiskner a la Take That and all that L-O-V-E.

Og Gary B synger kun for mig, kun for mig. Men nu synger jeg for ham: Jeg tror, det er tid for mig at opgi’. Jeg føler, det er tid. Det er tid. Alting har en tid. En tid til at hyppe kartofler i elskoven, oh yeah. Jeg har et billede af dig ved min side, har dine skægstubbe i min kaffekop, jeg fisker dem op. Er helt oppustet af bare følelser, og min talje er pist væk, i en sæk. Har et hoved af underbelyste drømme, og det ser ret så sort ud for mig, ai, Tyttemig-a.

Uagtet den jeg er, med mine ødemer i min floffy-flop-krop, please don’t give me up

Må ligge, nej lægge det hele bag mig nu. Lige meget hvem jeg er, lige meget hvor jeg er, er jeg ikk’ velkommen her hos dig, men I didn’t mean it. Sidespring er faktisk slet ikke mig, nej, nej. Jeg vil bare ha’ dig tilbage, vil ha’ dig tilbage, for altid. Der blev sagt: for altid.

Når jeg er ude i hampen, så sig, hvilken sang jeg skal synge, så synger jeg en sang fra de varme lande for dig, oh yeah. Jeg er ret, og du er vrang, vi strikker noget samm’n. En cardigan af kærlighed. Jeg vil ha’ dig tilbage, jeg vil ha’ dig tilbage, kaffe og kage. Nonfigurativ stiv i en Bjørn Borg-minimaltruss i en festbus.

En lille kolonne til mig?

Jeg binder dig noget på ærmet, det ikk’ så godt, nej-nej. Men i et hjørne af min hjerne, selvfejrede jeg min glorie, og det var nok et no go, mæ’ go-go-ambulancemand, det var en and, en and, en and og betyder ikke nikke nej, at vi to straks skal gå på nettet og blive separeret, no-no. Lad os twiste instead, BamseBarymand, hvem kan? Du kan.

Din frihed er som et Excelark. Kan du mon ikke finde en lille bitte, bitte-bitte kolonne til mig på det, hva’? Uagtet den jeg er, med mine ødemer i min floffy-flop-krop, please don’t give me up, Vi ska’ være sammen, for evig og altid. Vi vil komplementere hinanden helt symbiotisk i latex, og jeg vil aldrig, aldrig, aldrig ha’ ubeskyttet sex med en anden på ny. Amager rundt ...

Jeg elsker dig, og jeg er superked, ked af jeg gav dig symptomer på kondylomer, yes-yes. Lige meget hva’ jeg sa’, I didn't mean it, I just want you back for good, want you back, want you back, want you back for good. Whenever I’m wrong. You'll be right and Frank Underwood. Want you back, want you back, want you back for good. Yes!