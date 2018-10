Kom, lad os synge den store klagesang

Mange mennesker klager over mig. Det gælder i mit arbejdsliv for ikke at tale om i mit privatliv, som jeg nu engang anser for privat. Men, åh nej, alt skal for en dag i vort narcissistiske nyggineo kagebagesamfund.dk. Ka’ jeg ta’ det? Ja, jeg er kvinden, der kan ta’ alt. Men så ... her den anden dag er jeg på mit arbejde i Rødovre Centrums information, hvor jeg sidder, meget begejstret, og gelejder folk til Føtex og dernæst til det nærmeste toilet.

Det er et toi-let arbejde, ka’ man sige, men så går det alligevel galt en dag, hvor sousvagtchefen kommer og slår næven ned i disken: »Du sidder og taler i telefon i arbejdstiden. Du så slet ikke den far, der var blevet væk fra sin søn. Du må ikke tale i telefon i arbejdstiden«.

»Men ... hva’ så når nogen ringer for at høre, hva’ tid vi lukker? Ska’ jeg så bare la’ vær’ mæ’ at ta’ den telefon måske?«. »Du taler privat! Det er forbudt«.

Brøleabe

»Privat og privat? Det er vel et fortolkningsspørgsmål? Jeg ka’ jo ikke gøre for, at Grethe ringer på FaceTime fra et prøverum i Magasin for at spørge, om hendes røv ser størst ud i en Samsøe & Samsøe-slacks, eller hun hellere bare skal hoppe ned i en polarsovepose fra Spejder Sport til en gallafest i Cirkusbygningen. Det kan jeg jo ikke gøre for, vel? Jeg troede, hun ringede for at spørge, hvornår vi lukker. Eller hvor Føtex ligger. Eller hvor det nærmeste toilet er. Ja, hva’ ve’ jeg?«.

Ta’r det mæ’ i min aftenbøn: »Giv os i dag vort daglige brød og de to skruer til afløbet«. Intet sker

Gud nej, nu ter han sig som en brøleabe, helt rød i kammen: »Du må ikke tale privat i telefon i arbejdstiden, fatter du det?«. Så slår han lige næven i disken tredje gang, og han kan åbenbart ta’ det, for han slår så hårdt, at disken flækker i to dele.

Jeg når lige at råbe ud gennem lugen: »Du ved selv, hvor forbindingskassen er, ha! Hidsigprop!«. Så lukker jeg lugen og går hjem. Så må folk selv finde det nærmeste toilet. Eller la’ vær’. Alle har alle mulige undskyldninger for ikke at gøre deres job godt nok.

Giv mig skruer

Selv døjer jeg for tiden mæ’ en del handymen, som ikke har skruet hænderne ordentligt på. Det er, som om de kun tænker på at kunne gå hjem og ikke rigtig gider være der, hvor de er: på arbejde. Allerede om onsdagen begynder de at sige: »God weekend«, allerede inden de er kommet ind over mit dørtrin, hvor der stadigvæk mangler en liste.

I afløbsristen mangler der osse stadig to skruer, og det er mig meget magtpåliggende, at jeg får de skruer, så der ikke kommer to rotter op af afløbet. Been there, done that! Dybt godnat, at man ikk’ bare ka’ få de to skruer. Ta’r det mæ’ i min aftenbøn: »Giv os i dag vort daglige brød og de to skruer til afløbet«. Intet sker.

Når nogen klager over en ... det kan være i privatlivet, i sengen: »Det er for dårligt, du ligger som en søstjerne under samlejet. Du skal altså osse lave noget!«. »Hvad? Nu jeg endelig har fri? Og det er faktisk dig, der er manden!«.

Jeg går ned på ejendomskontoret for 117. gang. Jeg kan godt li’ at klage, dag ud og dag ind: »Der kommer vand ud af min bruser?«. »Det var da godt«, siger den kedelklædte handyman.

»Nej, der kommer vand ud af den, selv om jeg ikke bruger den. Gulvet er pladdervådt morgen, middag, aften«. »Det er en forkert bruser«. »En forkert bruser?«. »Ja, der kommer osse vand ud af min bruser derhjemme, selv om jeg ikke bruger den«. »Jeg er ikke kommet her for at tale om din bruser. Den rager mig en høstblomst«.

Og nu sker det så. Handyman sætter trumf på, ser mig direkte i øjnene og siger de ord, jeg sent vil glemme: »Vand kan ikke løbe opad«.