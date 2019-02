Halsflæsk har vækstet: Bagsiden har trænet sin hals med en vis succes

Bagsideredaktøren har været nødt til at skride ind med træning over for sit halsflæsk, som er forøget med 1 cm det seneste år.

Som det vil være nogle læsere bekendt, sov bagsideredaktøren med en halskyse i 62 dage sidste forår for at stramme op på sit halsflæsk, hvilket lykkedes: Der røg 2 cm halsflæsk, inden kysen var slidt op.

Kort tid efter købte Bagsiden en Neckline Slimmer på Wish, men måtte erkende, at selv om målet var at få samme hals som Jane Fonda, var der ikke viljestyrke gemt i redaktørens psyke til at gå i gang med en systematisk træning med halslinjeslankeren. Viljestyrken meldte først sin ankomst kort efter nytår, hvor bagsideredaktøren ikke kun kunne konstatere en vægtøgning, men også, at halsflæsket havde vækstet med 1 cm, så det nu målte 23 cm fra øre til øre på det tykkeste sted.

Som med al anden træning er det svært at komme i gang med halstræning. Efter de første 14 dage måtte vi konstatere, at der kun havde været tale om sporadisk træning. 28. januar så vi os selv og halsflæsket, som stadig målte 23 cm, i øjnene igen, og nu kom der skub i træningen.

Foto: Martin Lehmann Førbilledet er taget 28. januar - halsflæsket måler 23 cm fra øre til øre.

Hver aften i en lille måned har bagsideredaktøren derfor fulgt anvisningerne til halstræneren: Når man har placeret den korrekt mellem hals og bryst, skal man langsomt tilte sit hoved ned mod brystet og holde en pause på 2 sekunder, inden hovedet bevæges tilbage i startposition. Dette skal gøres 10 gange i træk i tre sæt med 5 sekunder mellem hvert sæt.

»Med kun 2 minutter om dagen vil du begynde at føle og se forskellen, når din halsmuskler bliver tonet, fastere og løftet«, skriver Wish.

Der skal smiles

I udgangspunktet blev redaktøren træt allerede ved tanken om at skulle tælle hovedbevægelser, sekunder og sæt på en gang, men endnu værre skal man ’forudindstille’ sine kæbemuskler til øvelsen ved at smile lidt under hele seancen.

Det kræver et vist mentalt overskud og stor opgavefokusering, når det samtidig tilrådes at træne foran et spejl i begyndelsen, så man kan tilegne sig den rigtige teknik.

Det blev meget bedre, da tælleopgaven og hovedtiltningen blev rutine, og bagsideredaktøren i stedet kunne se ud ad vinduet, når der skulle trænes.

Øvelse gør som bekendt mester, og efter tre uger steg ambitionsniveauet, så halslinjeslankeren i den seneste uge også er blevet taget i brug om morgenen.

Da vi så målte os i går, kunne vi konstatere, at der igen er forsvundet 1 cm halsflæsk fra redaktørhalsen, så vi nu igen er nede på de mere tilfredsstillende 22 cm. Her synes redaktøren selv, at det især er på halsens sider, at den virker mere tonet og løftet.

Foto: Peter Hove Olesen Efterbilledet fra 25. februar, hvor flæsket er formindsket med 1 cm. Redaktøren mener selv at kunne se det på halsens sider.

Bagsideredaktøren har undervejs overvejet, om der kunne være tale om en slags placeboeffekt, og vi har overvejet, om det i virkeligheden er redaktørens generelle vægt, der har indflydelse på halsflæskets tykkelse. Vi ved det ikke med sikkerhed, men det kan konstateres, at redaktøren har tabt 1,5 kg i perioden efter en omgang influenza og vinterferie med et nedrivningsprojekt i et badeværelse.

Redaktørens teenagedatter, som har overværet en træningssession, konstaterede da også knastørt som i Sahara: »Tror du ikke, du hellere skulle spise noget mindre og træne (altså rigtig træning af hele kroppen, red.) noget mere?«.

Det er vi ikke helt sikre på, at vi er villige til, hvis vi kan komme længere på noget placeboeffekt, og her skal det lige siges, at der hører tre fjedre med til Neckline Slimmer, en rød, en grøn og en sort, som leveres i en lille beigefarvet pose.

Indtil videre har vi kun brugt den lette røde, og idet vi har testet, at der er en mærkbar forskel på de tre fjedre, overvejer vi at isætte den grønne fjeder og træne videre derfra.