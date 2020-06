Vestjyder i tusindvis måtte søge hjælp for at klare sig, da krisen ramte

Som led i krisehjælpen i 1930’erne kunne ejendomsbesiddere søge ekstraordinær henstand med terminsydelserne. Her et kig i ansøgningerne til henstandsudvalget i Ringkjøbing Amt.

11 smaa Grise døde fra en So, der ellers skulle have dækket«. Kreaturerne hos landmand Søren Sørensen ved Ikast var blevet ramt af sygdom, så han satsede på, at salget af smågrisene kunne hjælpe ham med terminsbetalingen. De døde desværre. Som titusindvis andre måtte han derfor i begyndelsen af 1930’erne søge om udsættelse med terminsydelsen for sin landbrugsbedrift hos det amtslige udvalg for henstand.