FN’s Menneskerettighedsråd

Menneskerettighedsrådet blev oprettet i 2006 og er FN’s centrale forum for drøftelse af menneskerettighedsspørgsmål. Rådet drøfter og fastlægger indhold af menneskerettighederne og forbereder gennem undersøgelser grundlaget for oprejsning til ofre for overgreb.

Menneskerettighedsrådet etablerer mandater for de FN-rapportører, arbejdsgrupper og eksperter, der overvåger og behandler menneskerettighedssituationer verden over.Der er 47 medlemmer af rådet. De vælges for en treårig periode.

Kilde: um.dk

