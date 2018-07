Forsker: Politiet diskriminerer brune danskere. Men ikke med vilje

Det er vigtigt at understrege, at denne form for forskelsbehandling ofte foregår utilsigtet. Der er derfor ikke nogen god grund til at betvivle den gode intention, når vi i ovennævnte dokumentar hører politidirektør Svend Larsen slå fast, at det danske politi ikke diskriminerer.

De implicitte biases er en form for sociale vaner, der ikke er så lige til at skille os af med

Men problemet er desværre sværere end som så. Selv om vi er dedikeret til idealer om ligebehandling, kan vores underliggende implicitte biases stadigvæk påvirke vores handlinger og dømmekraft.

Det er desværre ikke så enkelt, at vi blot kan bestemme os for, at vi ikke længere vil diskriminere. De implicitte biases er en form for sociale vaner, der ikke er så lige til at skille os af med.

Men selv om vi ikke direkte kan kontrollere vores implicitte biases, har vi alle stadigvæk et ansvar for at minimere den skadelige effekt, vores biases kan have. Løsningen er ikke – som antydet i en nyhedsartikel på dr.dk – at politiet skal være farveblind. For vi kan som sagt ikke med viljens kraft blot beslutte, at vi ikke længere vil ligge under for biases.

Løsningen er i stedet, at vi bliver bedre til at tale om denne gråzone af skjult forskelsbehandling, uden at nogen skal føle sig hængt ud og anklaget for at være racister. Et helt konkret tiltag – som allerede er indført i Storbritannien – er, at politiet registrerer etnicitet, når de stopper nogen.

I den britiske model bliver den stoppede selv bedt om at identificere sin etnicitet, og hvis ikke det er muligt, registrerer politibetjenten den formodede etnicitet. Denne metode giver politiet mulighed for at monitorere, dokumentere og lave statistik, så de kan holde øje med sig selv.