Læsernes redaktør: En helt korrekt overskrift og en (næsten) korrekt grafik gav tilsammen et forkert billede

Det gælder om at sende et signal, siger politikerne ofte. Det er især, når der indføres et forbud, hvor virkningen er tvivlsom, og hvor det kan være småpinligt for lovgiverne, at de er nødt til at udtænke en passende straf.

Det seneste eksempel er det såkaldte burkaforbud, hvor politikerne er i alvorlig vildrede om en passende straf, og hvor forslagene i øjeblikket går fra et besøg af de sociale myndigheder til en tur i fængsel. Flere partier nævner dog også muligheden for bøde rangerende fra 1.000 til 15.000 kroner.

Andre lovovertrædelser er i realiteten straffri, kunne vi fortælle forrige lørdag, da vi inde i avisen bragte artiklen ’Sjusk og fejl med partistøtte’, hvor vi viste en stor grafik med portrætter af ti politikere. Som der stod i den ledsagende tekst, var det eksempler på politikere, der har fået støtte fra de såkaldte erhvervsklubber. Den slags er blevet til efter amerikansk forbillede og er bekvemme, når man gerne vil give penge til politikere uden at fortælle, hvem man er, og hvor meget man har givet. Så gør man det bare via en klub. Det er da smart!

En af de positive oplevelser ved at være læsernes redaktør er, at redaktionen som regel er enig, når noget er kommet til at fremstå skævt

Partistøtteloven siger, at man skal indberette støttebeløb på mere end 20.000 kroner, men det glipper af og til, viste artiklen – og den tilhørende forsidenyhed. Det er tre Venstre-folks støtte, der ikke var indberettet efter reglerne: Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, transportordfører Kristian Pihl Lorentzen og fiskeriordfører Thomas Danielsen fik større økonomiske bidrag fra hver deres erhvervsklub før valget i 2015, men det var ikke blevet indberettet og derfor ikke at se nogen steder, før redaktionen søgte aktindsigt og fandt ud af, at der i de tre tilfælde ikke var indberettet.

»Det er et klart brud på partistøtteloven«, vurderede juraprofessor ved Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen i forsideartiklen.

Selv om det kan straffes med bøde og op til fire måneders fængsel, er ingen nogensinde blevet dømt, noterede vi også: Forældelsesfristen på to år er normalt overskredet, før nogen opdager noget.

Desværre var vi ikke præcise nok, da vi præsenterede sagen inde i avisen. Vi skal være opmærksomme på, at ikke alle får læst alt, så vi skal sikre os, at det indtryk, man får ved en hurtig gennembladring af avisen, også er rigtigt. Og det var det ikke i dette tilfælde: Inger Støjberg, Kristian Pihl Lorentzen og Thomas Danielsen var ganske vist med i grafikken, men der var indberettet helt efter reglerne for de øvrige politikere, vi viste. I øvrigt skrev vi også i grafikken, at der nu er mere end 20 erhvervsklubber, og eftersom klubberne er en nem smutvej til anonymitet og dermed i lodret modstrid med intentionen bag partistøtteloven, er det dybest set ikke fair kun at vise et udvalg af de politikere, der modtager støtte fra klubberne.

Hvis jeg var politiker, ville jeg blive godt knotten, hvis jeg så mit eget billede under overskriften ’Sjusk og fejl med partistøtte’, og der var indberettet helt efter reglerne.

Læste man de to ganske udmærkede artikler, vi bragte om sagen, var man ikke i tvivl om, at det kun var indberetningen for de tre Venstre-folk, der manglede, men kastede man kun et hurtigt blik på dækningen, kunne man nemt få et forkert indtryk. I den mindre alvorlige afdeling var det lykkedes os at give to af politikerne forkert partibetegnelse.

En af de positive oplevelser ved at være læsernes redaktør er, at redaktionen som regel er enig, når noget er kommet til at fremstå skævt. Kun ganske få journalister på Politiken lider af argumentresistens, og også i dette tilfælde var redaktionen helt enig i, at kombinationen af overskrift og grafik var uheldig, og vi bragte derfor en beklagelse.