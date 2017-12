Forfatter i ny abort-bog: »Jeg ser intet problem i at bruge abort som prævention« Hvis vi dømmer kvinder på baggrund af deres grunde til at få abort, bliver aborter noget, der skal retfærdiggøres – og det skal de ikke, mener den australske forsker og forfatter Erica Millar.

Bekymret mine og bøjet nakke. En kvinde sidder alene med hænderne om sin mave og stirrer vemodigt ud i intetheden. Sådan illustreres abort visuelt i alt fra oplysningspjecer fra sundhedsmyndigheder til spillefilm verden over. Men det dystre billede af aborten afspejler overhovedet ikke virkeligheden, mener den australske forsker Erica Millar, der netop er udkommet med bogen ’Happy abortions’.

»Alle taler om, at det er en hjerteskærende svær beslutning at få foretaget en abort, at indgrebet følges af stor sorg og følelser af skyld og skam. Den her fortælling om abort bliver gentaget igen og igen, selv om de fleste aborterende kvinder bare føler lettelse og oplever aborten som totalt ukompliceret. Alligevel fastholdes det dystre billede – ofte af folk, der ikke engang har prøvet at få en abort selv. Det er slemt nok, men det værste er faktisk, at det ikke bare er abortmodstandere, der bidrager til denne fortælling – det gør folk, der er erklærede tilhængere af fri abort, også«.

Hvordan medvirker tilhængerne af fri abort til at opretholde tabuet?

»Mange, der går ind for fri abort, bruger som argument, at en allerede forfærdelig oplevelse ikke bør gøres endnu værre ved at kriminalisere kvinden. De siger, at kvinder udelukkende får aborter, når de virkelig er nødt til det, og at aborten altid vil forvolde kvinden lidelse. Deres argument for fri abort er, at kvinder ikke får mere lyst til at få abortere af, at det er lovligt. Det synes jeg er et helt forskruet argument. Argumentet bør være, at kvinden har ret til selv at bestemme over sin egen krop og sin egen fremtid«.