12 debattørers nytårsforsætter til nationen: Her kan danskerne stramme op i 2018 Hvor bør den danske befolkning ændre adfærd i 2018? Vi har spurgt 12 samfundsdebattører.

Gør en forskel

Anne-Lise Marstrand Jørgensen, forfatter:

»Vi skal lade være med at tro, at vores egen personlige indsats og stemme ikke betyder noget. Det må være slut med kun at begræde politiske strømninger og beslutninger i smug og blandt venner. Vi skal huske, at vi er stærkere end de svageste, og at det er vores pligt at lade være med at synke hen i magtesløshed og apati. At gøre lidt er bedre end slet ikke at gøre noget«.

Lyt noget mere

Svend Brinkmann, forfatter og professor i psykologi:

»Den demokratiske samtale lider frygteligt under, at vi alt for ofte fortolker hinandens udsagn i lyset af, hvad vi tror, den anden mener, snarere end hvad den anden faktisk siger. Når en person f.eks. har et politisk ståsted, man er uenig med, da vil den andens ytringer næsten per automatik være diskvalificerede. Det er skammeligt! Lad os lytte noget mere. Lad os møde dem, vi tror, vi er uenige med. Lad os undgå stråmænd«.

Få større indsigt

Sørine Gotfredsen, præst og forfatter:

»Alle danskere bør læse Koranen og Det Nye Testamente. Det bør de, fordi i alle debatter om værdispørgsmål er der stort set ingen eller meget få mennesker, der har indsigt i, hvad der er forskellen på de to religioner, islam og kristendom. Hvis man sætter sig ned og læser Koranen og Det Nye Testamente, vil man opdage de dybtliggende forskelle, der er i menneskesyn og gudsbillede imellem de to religioner«.

Sig ’danskere’

Khatera Parwani, leder af Exitcirklen:

»I 2018 skal dit nytårsforsæt være at kalde dine medborgere for danskere, uanset om de smovser i flæskesteg eller halalkød. Vi har reduceret og skamplettet vores danske kultur med denne platte eksklusion. Drop teori-onanien med integrationstermer som assimilation, for vi skal ikke være kloner af den samme nøjagtige støbning. Vi skal snakke værdier, normer og mødes om det mellemmenneskelige, hvor vi alle sætter friheden højest. Ønsker du bedre integration, så begynd med sproget. Det er her, fællesskabsfølelsen vokser«.

Fej for egen dør

Hella Joof, skuespiller, instruktør og forfatter:

»Borgere, landsmænd, venner og uvenner: Hold ud. Giv slip. Slip vind. Le højt ad dig selv. Fej for egen dør. Hvis du skal kritisere, så gør det uden at krænke. Husk, at du og jeg blot er små bitte pissemyrer i det store univers, uanset hvor lang en uddannelse eller pik du har. Eller hvor lange bryster. Og hvis du har lange bryster, så er det sikkert, fordi du har ammet dine børn. Og det er noget af det allerfineste, man kan foretage sig. Amen«.

Omfavn EU

Ritt Bjerregaard, tidl. MF (S), minister, EU-kommissær og overborgmester:

»Indse, at Danmark som et lille land slet ikke kan klare sig uden et stærkt EU. Danskerne og skiftende regeringer må arbejde for, at vi ikke ryger ud på et sidespor«.

Ordentlige mennesker oser så meget af overskud, at det åbner døre Abdel Aziz Mahmoud, forfatter, radio- og tv-vært

Memento mori

Knud Romer, radiovært og forfatter: