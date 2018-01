Martin Spang Olsen: Derfor bliver bandeproblemet ikke løst

FOR ABONNENTER

Der findes to slags problemer, som man ikke skal forvente, at politikere kan eller vil løse. Og man skal holde om med at vente på, at de gør det, for det kommer ikke til at ske.

1. Den første slags problemer er dem, der i deres væsen styrker politikernes magtposition, dvs. problemer, der kan bekæmpes med samme midler i det uendelige, uden at de bliver løst – og gerne således, at de politiske indgreb forværrer problemet, hvorved stadig mere magt kan tages i anvendelse.

Til denne gruppe hører alle former for terror, som ironisk nok er blevet udbredt som en reaktion på vores forsøg på at bekæmpe det; Vestens såkaldt ekspansive udenrigspolitikblev som bekendt indført for netop at bekæmpe terror, men har entydigt forværret den.

2. Den anden slags problemer er dem, som politikerne i princippet gerne vil løse, men ikke kan, fordi de ikke forstår problemets væsen, ikke har respekt for de indlysende løsninger, de præsenteres for, og i det hele taget er bange for en verden uden dette problem. Til denne kategori hører typisk problemer med folkeskolen, lighed, privatliv og gennemsigtighed.