Ryssarna kommer!

Det var ellers noget af en en cliffhanger, man som seer blev efterladt med, da første afsnit af fjerde sæson af det dansk-svenske krimi-drama ’Broen’ gik i rulletekst og Choir of Young Believers’ signatursang, ’Hollow Talk’, overtog opmærksomheden.

For Saga Norén, just frikendt for at have myrdet sin mor, blev forsøgt dræbt af en medindsat, som følte sig svigtet. Og den blonde heltinde lå på gulvet i en pøl af sit eget blod, ganske dekorativt, men også skæbnesvangert, ildevarslende og makabert.

Selvfølgelig klarede hun sig, og nu er hun så på banen igen. På dansk grund og gennemført rundforvirret over kriminalafdelingens free seating-princip, fordi det udfordrer hendes – måske lovligt accentuerede – trang til rene linjer, ordnede forhold samt faste rutiner i det daglige.

Og her er det, at man måske godt kunne komme med en lavmælt indvending over seriens billede af en kvinde i autisme-spektrum.