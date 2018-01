Specialarbejder frygter lønræs mod bunden: Arbejdsgiverne jubler nok, men mine ufaglærte kolleger og jeg vil lide under en sænkning af beløbsgrænsen Ethvert job med en løn som bare er én krone over beløbsgrænsen, vil have millioner af potentielle kvalificerede ansøgere fra hele verden.

I tv og avisernes spalter udpensler arbejdsgivere, kommentatorer og regering i disse dage en række dommedagsscenarier. De fortæller om den dystre fremtid, Danmark vil møde, hvis vi ikke sætter den såkaldte beløbsgrænse ned.

Beløbsgrænsen er den minimumsløn, som en arbejdsgiver skal tilbyde for frit at kunne importere arbejdskraft fra resten af verden. Lars Løkke gik så langt, at han forleden i folketingssalen udtalte, at beløbsgrænsen skader Danmark!

Både han og arbejdsgiverne undlader dog at fortælle, hvad konsekvensen af en sænkning bliver for mig og mine ufaglærte kolleger. Folk, der vasker gulvene på direktørernes kontorer, dem, der bringer pakker ud, eller – som jeg – fejer Københavns gader og tømmer skraldespandene på Strøget.

Lønpresset vil over tid sprede sig til faglærte brancher og til dem med længere uddannelser

Der er især to ting, som bekymrer mig ved en lavere beløbsgrænse. Den ene er den konsekvens, det vil få for vores lønninger. Den anden er konsekvensen for de borgere, der i øjeblikket står uden for arbejdsmarkedet og gerne vil ind.

Beløbsgrænseordningen blev indført for at sikre højtuddannet og højt kvalificeret arbejdskraft. Grænsen er aktuelt på 418.000 kroner inklusive pension årligt. I øjeblikket er der nærmest ingen ufaglærte, som er berørt af beløbsgrænsen. Hvis man sætter beløbsgrænsen ned, vil det føre til et hidtil uset pres på lønningerne for os i bunden af lønskalaen.

Det skyldes, at en beløbsgrænse på for eksempel 250.000 kr. vil fungere som et loft over lønnen.

Ethvert job med en løn som bare er én krone over beløbsgrænsen, vil have millioner af potentielle kvalificerede ansøgere fra hele verden. Ivan fra Rusland og Pablo fra Chile vil stå i kø for at få et arbejde i Danmark.

Jeg kan godt se, at det ville glæde Venstres sponsorer blandt arbejdsgiverne, men os er det ikke til gavn for. I forvejen er de ufaglærtes lønninger under pres fra social dumping fra europæiske lande. Lønpresset vil over tid sprede sig til faglærte brancher og til dem med længere uddannelser. Det er den konsekvens af lavere lønninger for ufaglærte, man har set i udlandet. For eksempel i England, hvor minimumslønnen svarer til 63 danske kroner for personer over 25 år.

Samtidig vil en lavere beløbsgrænse gøre det sværere for de mange borgere, som der øjensynlig ikke er plads til på arbejdsmarkedet i øjeblikket. De findes for eksempel inden for byggeriet, hvor arbejdsgiverne nemt kunne komme i kontakt med arbejdsløse. De kunne for eksempel prøve at ringe til 3F.

Bare i min egen fagforening, 3F-BJMF, er der i øjeblikket 400 arbejdsløse bygningsarbejdere.

Det gælder også blandt de flygtninge, vi har taget imod, hvoraf mange ikke er i arbejde. Her er et enormt potentiale, hvis arbejdsgiverne ville gribe det. Nogle af flygtningene har måske brug for en hånd og bedre danskkundskaber for at blive en del af arbejdsfællesskabet, men de kan godt. Det så vi under højkonjunkturen i midten af 00’erne.

Jeg har selv dygtige kolleger, som først fik chancen for at vise, hvad de kunne, da der nærmest var fuld beskæftigelse. Det er synd og skam at importere arbejdskraft, som overhaler dem i køen.

Det ville klæde regering og arbejdsgivere at anerkende de konsekvenser, deres forslag vil få i Danmark.