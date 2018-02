Tidligere ansat på Charlie Hebdo: »De fleste journalister er kujoner« »De, der kommer med tårer i øjnene og beder mig holde min kæft, fordi jeg sårer deres følelser, de skal vide, at retten til ikke at blive såret ikke eksisterer. Kun ytringsfriheden gælder«, siger Zineb el Rhazoui, tidligere journalist og satiriker på satiremagasinet Charlie Hebdo.

Zineb el Rhazoui var på ferie, da medarbejderne på det franske satiremagasin Charlie Hebdo blev angrebet af terrorister 7. januar 2015. To maskerede mænd bevæbnet med automatvåben trængte ind i magasinets lokaler i Paris, hvor de dræbte 13 og sårede 11 i en islamistisk terroraktion. Zineb el Rhazoui var ansat som journalist og satiriker på Charlie Hebdo og fløj straks hjem for at være med til at lave det første nummer af Charlie Hebdo efter angrebet. Så snart magasinet udkom, stod hun øverst på jihadisternes dødsliste.

I dag lever hun under døgnbeskyttelse og har måttet opgive sin journalistiske karriere. I stedet rejser hun verden rundt for at fortsætte kampen for ytringsfriheden, som kostede hendes kollegaer livet. Mens hun er i København, følges hun af både de franske agenter og PET, fra hun lander, til hun letter igen. Hun er et menneske, man skal passe på.

Zineb el Rhazoui Født 1982 i Marokko som barn af en marokkansk far og en fransk mor. Har dobbelt statsborgerskab.Flyttede til Frankrig i 2009 og blev i 2011 ansat på Charlie Hebdo for at styrke den religionskritiske linje. På 2-årsdagen for angrebet i 2017 forlod hun Charlie Hebdo i protest, fordi Charlie Hebdo i hendes øjne ikke længere har tilstrækkelig kritisk kant. Rejser i dag hele verden rundt for at tale om truslen mod vores frihedsrettigheder, især ytringsfriheden. Gift og mor til en pige på 2 år. Hendes mands identitet holdes hemmelig.

Folk, der har været udsat for tortur, omtaler ikke sig selv som torturofre, men siger, at de er torturoverlevere. Vil du definere dig som terroroffer eller terroroverlever?

»I starten var det svært for mig at finde ud at, om jeg var terroroffer eller -overlever. For mig var ofrene mine kolleger, som blev dræbt. De overlevende var dem, som var til stede, og jeg var jo slet ikke på redaktionen den dag. Så jeg var ingen af delene. Men jeg følte mig skyldig i lang tid efter, fordi jeg overlevede. Det var først efter hjælp fra psykologerne, at jeg indså, at jeg er heldig at være her i dag. Derfor føler jeg, at jeg har pligt til at blive ved med at ytre mig om, hvad der skete, og forsvare de værdier, som mine venner blev dræbt for«.

Hvad drev jer til igen og igen at gå så langt med jeres satire på Charlie Hebdo?

»Der var mange mennesker, som spurgte os, hvorfor vi risikerede vores liv for sådan en detalje. Vores svar var, at det handlede ikke om en detalje. Det var jo lige netop der, grænsen mellem civilisationen og barbari blev trukket. Og det var meget vigtigt. Når der findes mennesker rundtom på kloden, som er i stand til at slå ihjel på grund af en tegning, er det vores pligt som journalister at blive ved med at tegne den tegning og bryde det tabu. Jeg bliver ked at se, at de fleste journalister er kujoner i dag. Ikke den enkelte journalist, men de, der er med til at bestemme i medierne. Hvis alle medierne havde været modige i 2006, da hele debatten om Muhammed-tegningerne begyndte her i Danmark, hvis de havde taget deres ansvar på sig og insisteret på at gøre deres pligt og bragt Jyllands-Postens tegninger, ville tingene have set helt anderledes ud i dag. Det manglende mod vil altid lede os frem til mere vold og mere krig, det vil aldrig lede os frem til fred og fordragelighed«.

Når folk fortæller mig, at jeg er et terrormål, tænker jeg på de børn, der blev dræbt i Nice uden at være et mål

Hvordan påvirker det dig, at du nu figurerer på islamistiske dødslister?

»Når folk fortæller mig, at jeg er et terrormål, tænker jeg på de børn, der blev dræbt i Nice uden at være et mål. De børn kiggede jo bare på fyrværkeri og nød festen. Vi er alle terrormål nu. Jeg bruger min ret til at ytre mig, og ja, det betyder, at jeg som person er et mål for terrorister, men hele vores samfund er jo et mål i dag. Forældre i de større europæiske byer, i Paris, i London, er alle bekymrede, når deres børn skal til fest eller ud at høre musik et sted. Derfor er det vigtigt at blive ved med at tale højt og forsvare vores værdier. De, som ikke siger noget, er faktisk dem, som udsætter os andre for fare.

Hvis vi alle talte højt om vores værdier, hvad ville terroristerne så gøre? Ville de angribe os alle sammen? De kan jo ikke ramme os alle hver især. Derfor nægter jeg at leve i frygt. Jeg nægter at leve i den psykose permanent. Jeg skal beskytte dem, jeg elsker, jeg skal beskytte min familie, men jeg har også en pligt til at beskytte de værdier, som mine venner døde for. Selv om jeg bevæger mig i et omvandrende fængsel med bodyguards 24 timer i døgnet, er jeg mere fri i mit sind end dem, der har mig som terrormål«.

Hvordan kan man bedst hjælpe folk, der har overlevet et terrorangreb?

»I Vesten kan vi bidrage til en følelse af retfærdighed. I år vil retssagen om terrorangrebet på Charlie Hebdo finde sted. Retssagen vil ikke give os svar på vores spørgsmål, men jeg har faktisk brug for en retssag mod den ideologi, som dræbte mine venner og kolleger. Vi har brug for en klar offentlig debat om denne ideologi. Efter Anden Verdenskrig afnazificerede vi Europa. Vi forbød nazilitteraturen, nazikonferencer og -kunst, fordi det blev klassificeret som en kriminel ideologi og ikke ytringsfrihed. Vi forbød også den passive manifestation af nazismen. Derfor har både terrorofre og terroroverlevere brug for, at samfundet stiller denne islamistiske kriminelle ideologi for retten, for at give os en følelse af retfærdighed. For den følelse er vigtig«.