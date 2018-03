Peder Frederik jensen: Krige begynder i sproget - våbnene kommer langt senere Der er ikke længere nogen i køen i Netto eller ude i skurvognen, der har prøvet at arbejde i Afrika – eller snakket med nogen, der har. Derfor bliver det så nemt at dele verden op i os, de fremmede og somaliske kvinder.

Peder Frederik Jensen Født 1978. Bådebygger og forfatter til bl.a. novellesamlingen ’Banedanmark’, romanen ’Vold’, som han i 2017 var nomineret til Politikens Litteraturpris for, og senest monologen ’Skullfucking’. Peder Frederik Jensen er blandt de skønlitterære forfattere, der skriver klummen Skrivepulten.

En folketingspolitiker fra Socialdemokratiet gjorde mig opmærksom på et problem.

Engang rejste en bred vifte af mennesker fra alle lag af samfundet til de steder i verden, hvor Danmark var engageret i udviklingsarbejde.

Man kunne se en tømrer pakke ranslen og familiens habengut for at arbejde i Tanzania. Man kunne forestille sig en højskolelærer og en mekaniker mødes over bagagebåndet i Nairobi.

Det er ude i skurvognen, på lærerværelserne og i klinikkøkkenerne, højredrejningen og angsten finder sin næring. Har du hørt det?

Det betød, at der kom vidnesbyrd i kaffestuerne, på hospitalerne, i skolerne, når man vendte hjem. Revisorer, fiskere, forretningsmænd og brøndgravere gjorde samtalen om landene uden for Europa bredere og afstandene mindre.

Den bevægelse ophørte. Man kan nok tale om en nødvendig professionalisering af nødhjælps- og udviklingsarbejdet, men vi mistede måske noget væsentligt: forbindelsen til de mennesker, vi i stigende grad er uvidende om, og som vi i disse år gør til en konstant gruppe af anderledes mennesker, der bor dernede i mørket, og den distance er med til at skabe angst for ’de fremmede’.

Vi mistede smagen og krammet og hverdagen. Den følelsesløse bagdel efter timer i bil på dårlige jordveje, glæden ved at ankomme til mørklagte landsbyer sidst på aftenen. Vi mistede sammenhængen mellem de kvinder, der sidder i landsbyen og maler maniokmel eller hænger vasketøj op på hytternes tage, og vores egne vilkår og dagligdagsrutiner.

For de mennesker, der har rejst i Afrika, har jo primært kærlighed og venskaber med hjem. I tasken med murerskeen og loddesnoren ligger der også erindringer og fysiske indtryk som den tørre grove arbejdshånd, der bliver rakt frem, og som man tager i sin egen, inden et arbejde kan gå i gang og et fundament bygges.

Der er erindringer om børn, der dør af malaria, fordi deres forældre ikke har er beløb, der svarer til en dansk halvtredser, til medicin.

Der er erindringer om det modsatte: drenge, der læser på universitetet, ingeniørstuderende, der fortæller om deres forskning og drømme på timelange busrejser gennem bushen.

Der er sure damer med store briller på billige hostels i beskidte gyder og vagter med automatvåben i et forkontor, hvor man sidder og venter for at komme til møde med en gruppe advokater, der alle er uddannet i Europa. Jakkesætklædte mænd og kvinder, der rejser lige så globaliseret og hjemmevant i verden som deltagerne i en danske handelsdelegation på vej til Kina.

Der er mennesker, der drikker Guinness og skruer op for deres lydsystemer. Mennesker, der følger deres børn i vuggestue for siden at gå på arbejde på et kontor hos en europæisk ngo eller en libanesisk tømmerhandler.

Kvinder, der følger piger med rottehaler over vejen for så at kysse dem farvel ved porten ind til adventisternes skole.

Der er mænd med smartphones, der tjekker op på fodboldresultater i den engelske liga. Der er en ung tuareg, der ruller sit bedetæppe ud i sandet i en uanseelig moske et par dagsrejser fra Chienguetti.

Og nå ja, så er der unge drenge, der gerne vil til Europa, kvinder, der gerne vil have en med i kassen i bytte for et ægteskab. Men der er også de mange andre, der lever deres almindelige liv.

Dem, der ved, hvor skadeligt det er at forsøge at komme nordpå. Der er diskussioner om migration og fattigdom, og så er der flygtninge og internt fordrevne, der bevæger sig rundt og bosætter sig i grænseområder nær konfliktzonerne i Centralafrika.

Der er fulani-hyrder, der fører deres langhornede kvæg fra Tchad til Congo.Eller en rig mbooro, der hviler sig i skyggen foran sit busselskab Al Hamdoulila Travels et sted på grænsen mellem Cameroun og Nigeria.

Der er myndigheder med paragraffer, ventetid, kopier af pas og identitetspapirer og chaufføren, der råber ad en, fordi han ikke fatter, at ingen fra Europa gider komme til hans land og investere.