Henrik Marstal: Det kræver respekt at låne fra andre kulturer Når debatten om kulturel appropriation er vigtig, er det, fordi den er del af en løbende udredning om mere privilegerede befolkningsgruppers lukreren på mindre privilegerede kulturers fremtrædelsesformer.

Debatten om det komplekse og mangefacetterede begreb kulturel appropriation bliver ved med at blusse op. Alene de seneste år har budt på ganske mange eksempler på det – især i populærkulturen.

Et eksempel er komedien 'Aloha' fra 2015. Filmens instruktør, Cameron Crowe, undskyldte for at have tillagt hovedrolleindehaveren en anden etnicitet end den pågældende skuespiller Emma Stone selv havde: I filmen spillede hun en kvart kinesisk og kvart hawaiiansk person, men var hvid amerikaner.

Dermed forblev det eksotiske aspekt af hendes rolle noget påtaget og udskifteligt, hvilket faldt mange for brystet. Et andet eksempel kunne læses i Berlingske mandag: Den amerikanske dj-stjerne Diplo er løbende blevet beskyldt for at bedrive kulturel appropriation ved at lade sine videoer være fyldt med indiske og sydafrikanske casts samt ved at bedrive såkaldt whitewashing af dancehall og andre ikkevestlige genrekomplekser.

Artiklen refererer et interview i den engelske avis The Guardian i sidste uge, hvor Diplo udtalte, at han var komplet ligeglad med kritikken. Han gav dog den forklaring, at når man som han er hvid amerikaner, har man »ingen kulturel kapital«, hvis ikke man har folkemusikalsk baggrund.

Tag den, George Gershwin, Fleetwood Mac og Metallica! Som det fremgår, benytter Diplo sig af eksotisme – altså det at være fascineret af ’eksotiske’ kulturdiskurser og lade sig inspirere af dem kunstnerisk – i mangel af tilstrækkeligt interessante traditioner fra sin egen kulturkreds. Selv om man med god ret kan spørge, om han har ledt de rigtige steder, er der ikke nødvendigvis noget problematisk i at lukrere på andre kulturers udtryksformer. I modsat fald ville kulturen være henvist til at agere i lukkede reservater, hvilket formodentlig ville gøre alle kulturforbrugere langt fattigere.

Men når debatten om kulturel appropriation alligevel er vigtig, er det, fordi den er del af en løbende udredning om mere privilegerede befolkningsgruppers lukreren på mindre privilegerede kulturers fremtrædelsesformer, som verdenssamfundet næppe kommer uden om at skulle gå dybere ind i de kommende år.

Den ulige magtrelation er her et afgørende aspekt, fordi appropriationen så let kan blive af økonomisk, social eller kulturel art, fordi den i overførslen fra én kulturkreds til en anden let risikerer at blive karikeret eller stereotypiseret, og fordi den ofte finder sted på den mere priviligeredes initiativ.

Mange i den vestlige kulturkreds kritiserer begrebet for at være irrelevant, eftersom også udviklingslande drager fordel af eksempelvis den vestlige verdens teknologiske opfindelser. Men det er langt fra kulturel appropriation, når biler og fjernsyn bliver importeret, for der foregår her en udveksling af penge og varer, som ikke baserer sig på en magtubalance mellem import- og eksportland, og hvor det ikke er tilfældet, at en dominerende kultur mere eller mindre systematisk udnytter en anden kultur.