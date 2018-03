Religionshistoriker om kulturel appropiation: Vi skal tænde for evnen til at lytte

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

100-årsdagen for Finlands uafhængighed markeredes blandt andet ved et kunstlysshow på det smukke Saana-bjerg. Man fortiede dog i den forbindelse, at dette bjerg er helligt for samerne. Hermed smed den offentlige portrættering områdets oprindelige befolkning ud af deres eget bjergs betydning.

Bjerget var nu blevet nationalsymbol for et Finland, der åbenbart ikke var rummeligt nok til at nævne samernes kultur, selv når man brugte et samisk symbol til at fejre sig selv. Dette er kulturel appropriation, og det kan ofte indgå i undertrykkelse. Hvis samerne ikke findes, har de selvsagt ingen ret til egen kulturel identitet, til land, traditionelle erhverv, til kulturelle institutioner osv. Derfor gør det ondt på disse mennesker, som ofte befinder sig i en hård kamp for at fastholde kulturel identitet, sprog, kultur osv.

Vi synes måske umiddelbart, at det er noget pjat, at børn ikke må klæde sig ud som indianere til fastelavn, for hvad kan der da være så galt i det?!

Det er vigtigt, at vi lige tænder for evnen til at lytte, når vi taler om kulturel appropriation. Vi synes måske umiddelbart, at det er noget pjat, at børn ikke må klæde sig ud som indianere til fastelavn, for hvad kan der da være så galt i det?! Men det er ikke os, som er blevet udsat for folkemord, deportation, tyveri af land, tvangsassimilation i voldelige interneringsprogrammer og racisme.

Mange indianere bor i socialt dumpede reservater, hvor de kæmper med nedbrudte sociale strukturer, alkoholisme, familievold, tab af kulturel identitet osv. Og eroderingen af deres kultur er ikke noget fortidigt.

Antropologen Wade Davis anslår, at der i en overskuelig fremtid formodentlig kun vil være to levende indianske sprog tilbage på det hele nordamerikanske kontinent. Disse mennesker kommer så og fortæller os, at de faktisk føler, at deres kulturelle identitet reduceres til plastiklegetøj, til indianeren, som står der ved siden af Spiderman, Mumitrolden og kaptajn Jack Sparrow. Og her ville det være venligt, fornuftigt og menneskeligt, at vi lige prøver at lytte lidt, før vi tropper op med alle vores skråsikre meninger!

Men det er også vigtigt, at kritikken af kulturel appropriation ikke ryger af sporet, hvilket den har en tendens til, og det er ikke ufarligt. Ofte vender kritikken sig imod et hvilket som helst lån af kultur, og som Bønnelycke og Dragsbo her i avisen har gjort opmærksom på, er kulturblanding altså et grundvilkår ved menneskelig eksistens.

Tanken er, at hvide mennesker har mest magt, og derfor ikke må blande deres kultur, da denne blanding ligesom altid indebærer en implicit magtudøvelse, som gerne pimpes ved at identificeres med ekstreme eksempler på historisk grusomhed.

Denne retorik følges aldrig af en overvejelse af, om det i grunden er o.k. at nægte folk et så grundlæggende et vilkår ved menneskelighed som kulturblanding. Blandt liberale amerikanere er kritikken af kulturel appropriation i dag så fladpandet og uimodsigelig, at det i realiteten ligner kulturel hvidvaskning af euro-amerikanere. Hvide amerikanere påtrykkes en art hvid segregationisme, som er dybt unaturlig og berøver dem identitet som (i virkeligheden) kreoliserede og transkulturelle mennesker. Dette er hverken særligt venligt, fornuftigt eller menneskeligt.