Museumsfolk: Hvis det kun er tilladt for sorte at twerke, amputerer vi det, kulturen kan

Må dronning Margrethe gå i grønlænderdragt? Må Justin Bieber få lavet dreadlocks? Må hvide kvinder twerke? Må en folkedanser på Lolland danse i fanødragt? Må man bære indianerfjerkrone til fastelavn? Må en fransk modeskaber bruge japanske dragttraditioner?

I nogle tilfælde synes spørgsmålet absurd, men andre har givet anledning til ophidset diskussion. For nogle føles det ganske selvfølgeligt at bruge et kulturelement, fordi det er interessant, smukt eller symbolsk, mens andre mener, at det er kulturel appropriation – det vil sige det at tilegne sig udvalgte dele af en kultur, måske uden at forstå den oprindelige mening.

Principielt set er det forståeligt, at nogle føler, at det er forkert, hvis andre ureflekteret overtager noget, som de betragter som særegent for deres eget folk eller land. Derfor prøver nogle folk og nationer at udnævne en skik, en dragt eller en tradition til immateriel kulturarv – som et værn imod kulturtyveri.

Tankegangen kan give kulturforskere myrekryb. For kan kultur fredes som en bygning eller beskyttes som et patent? Kultur jo dynamisk. Ingen tradition eller skik kan sige sig fri for at have optaget elementer udefra eller at have ændret sig gennem tiden.

Dreadlocks er f.eks. udsprunget af en kreolsk kultur, som er blevet selve indbegrebet af blandingskultur; kreolisering. Og både Grønlands og Guldkystens folkelige kultur er en blanding af gamle før-europæiske elementer og træk fra 1700-tallets dansk-norske handelskultur.

Ved at insistere på særbehandling og beskyttelse mod kulturel appropriation diskriminerer man i virkeligheden sin egen kultur

Eller tag fanødragten, der er blevet fastfrosset som folkedragt efter strenge regler, men i virkeligheden er en hollandsk-frisisk modedragt fra årene omkring 1800. På grund af fattigdom blev den fastfrosset i sin nuværende form, og med tiden blev den et symbol på, at Fanø adskilte sig fra bønderne på fastlandet.

Nogle vil sige, at man ikke kan sidestille den europæiske kultur med tredje verdens truede folkeslag på grund af økonomiske forskelle og galopperende vestlig kulturimperialisme. Men forsøg på at fastfryse en kultur eller dele af den kan virke mod hensigten.

Ved at insistere på særbehandling og beskyttelse mod kulturel appropriation diskriminerer man i virkeligheden sin egen kultur – fordi man påstår, at ens egen kultur i modsætning til den vestlige er original, statisk og uforanderlig. Som amerikaneren Greg Tate har udtrykt det, gør man på den måde sin egen kultur til en fetich.

Og ikke mindst i de store afrikanske, asiatiske og caribiske kulturområder, hvor modstanden mod kulturel appropriation dyrkes, har sprog og kultur gennem århundreder været i mere gennemgribende forandring end de mere konservative europæiske kulturer.

Også i modtagerlandene er der angst for, at kultur fra andre lande truer den oprindelige kultur. Ja, nye elementer både erstatter og supplerer de gamle, men intet kulturelement forbliver det samme, når det er blevet en del af et andet lands kultur.

Da juletræet fra Elsass kom til Danmark, blev det led i en ny helhed, den danske jul, og det samme gælder bierfest og halloween, eid og black friday. Derfor mener vi, at det er meningsløst at se kultur som noget, visse etniciteter, grupper, nationaliteter eller køn har en eksklusiv ret til at tilegne sig og formidle, mens andre ikke har.