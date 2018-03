Kønsforsker: Ulige løn er indbygget i det danske arbejdsmarked Kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked er ekstrem. Konsekvensen for mænds og kvinders løn og arbejdsforhold er tydelig under OK18, siger kønsforsker Jo Krøjer.

Danskere er i meget høj grad omgivet af mennesker af samme køn som dem selv på arbejdspladsen, og det påvirker ligeløn, arbejdsvilkår og vores evne til at fatte empati og forståelse for hinanden. Det mener Jo Krøjer, lektor på Roskilde Universitets Institut for Mennesker og Teknologi.

»Vi tænker, at Danmark er et meget ligestillet samfund og har været det længe, derfor lyder det mærkeligt for mange, at der er så stor kønssegregering. Og vi er ligestillede i den forstand, at kvinder er i beskæftigelse, stort set lige så meget som mænd er det, hvilket ikke gør sig gældende i mange andre europæiske lande. Blandt andet derfor er det så besynderligt, at det danske arbejdsmarked alligevel rummer så store kønsforskelle«, siger Jo Krøjer.

Så længe kvinderne hovedsageligt er beskæftiget i den offentlige sektor, og der er politisk konsensus om, at den offentlige sektor ikke må være lønførende, så er lønuligheden mellem mænd og kvinder indbygget i arbejdsmarkedet

BLÅ BOG Jo Krøjer Født 1966. Cand.techn.soc, ph.d. Lektor på RUC, hvor hun bl.a. forsker i uddannelsessektoren og underviser i kønsteori og arbejdsmarkedsforhold.

Den helt overordnede forskel er, at mænd oftest arbejder i den private sektor, og kvinder oftest arbejder i det offentlige. Det bunder historisk i, at vi har haft en meget stærk kønsopdeling mellem det produktive og reproduktive arbejde, altså hvem der producerer, og hvem der drager omsorg og uddanner dem, der skal producere, siger Jo Krøjer.

»Den opdeling er bibeholdt i den måde, vi har opdelt vores samfund på i en offentlig og en privat sektor, og vi har aldrig rigtig diskuteret, om det egentlig var den smarteste måde at gøre det på«.

Men det er vel et valg, den enkelte mand og kvinde træffer. Hvis kvinderne ønskede at arbejde i det private, kunne de vil bare søge job der?

»Uddannelsesvalget bliver truffet i en alder, hvor man er meget optaget af at være socialt accepteret og opføre sig ‘rigtigt’ i forhold til sit køn. Langt de fleste uddannelser er meget målrettet enten den offentlige eller private sektor, så når unge kvinder kigger ud i samfundet og ser den offentlige sektor stå og blinke med alle ‘kvindejobbene’, så bliver andre muligheder for manges vedkommende ikke overvejet«.

Barsel på bekostning af løn

Der er store forskelle på barselsvilkårene i den offentlige og private sektor, og så længe det hovedsageligt er kvinderne, der tager barslen, vil barslen og de generelle muligheder for at stifte familie veje tungt, når kvinder skal vælge job, påpeger hun.

»Den forskel fastholdes af overenskomsterne. De fagforeninger, hvor kvinderne antalmæssigt er flest, har med god grund haft fokus på bedre forhold ved barsel og børns sygdom, for selv om barsel i nogen grad er lovreguleret, er spørgsmålet om løn under barsel et overenskomstanliggende. Det fokus har så samtidig haft den konsekvens, at man har været nødt til at satse mindre på at få forbedret lønnen«.

Når man diskuterer ligeløn i Danmark, bliver diskussionen gjort sværere af, at mænds og kvinders lønvilkår i udbredt grad fastsættes i forskellige brancher, sektorer og under forskellige overenskomster. Så længe kvinderne hovedsageligt er beskæftiget i den offentlige sektor, og der er politisk konsensus om, at den offentlige sektor ikke må være lønførende, så er lønuligheden mellem mænd og kvinder indbygget i arbejdsmarkedet, mener Jo Krøjer.

»Hvis du tager sygeplejersker og sosu’er, som er klassiske såkaldte kvindefag, så har de dårlige lønvilkår. Men det er svært at sammenligne lønnen i et kønsperspektiv, for hvem skal de sammenlignes med? Skal de sammenlignes med ingeniører og elektrikere? Eller portører eller læger? Det bliver et spørgsmål om at sammenligne noget, som ikke er helt ens, fordi mænd og kvinder arbejder så adskilt«.

Problematikken ses igen lige nu i forhold til overenskomsterne, hvor spørgsmålet om lønniveauet i den offentlige sektor også bliver et spørgsmål om, hvorvidt der skal være nogenlunde sammenlignelige lønvilkår mellem mænd og kvinder i Danmark.

»Noget af det, vi ellers bruger som parameter, er uddannelseslængde. Jo mere uddannelse du tager, jo mere vil du tjene gennem livet, og jo tidligere du tager uddannelsen, jo mere kan du nå at tjene«.

‘Mandefag’ som håndværksuddannelserne kan sammenlignes med sosu-uddannelserne, og her tjener håndværkere langt bedre. Uddannelsen til sygeplejerske er på tre et halvt år og kræver en forudgående ungdomsuddannelse og kan sammenlignes med diplomingeniører – som typisk er ansat i det private og tjener meget mere, forklarer hun.

»Det har altså en direkte konsekvens for ligelønnen, at mænd og kvinder har så segregeret en vej gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet«.

Ud over kønsarbejdsdelingen mellem fag og sektorer sker den på den enkelte arbejdsplads. Overalt ser Jo Krøjer eksempler på mænd og kvinder, der trods præcis samme uddannelse og ansættelse i den præcis samme stilling udfører forskellige arbejdsopgaver.

»Mænd og kvinder sorterer sig selv ud til at lave hver sit. I institutioner ser man for eksempel, at de kvindelige pædagoger varetager én type af opgaver og mændene noget andet. Det samme med lærerne: Kvinderne underviser i ‘bløde fag’, og det behøver ikke engang at være, fordi de er uddannet til det, mens for eksempel funktionen som it-ansvarlig varetages af mænd. Helt kogt ned kan man generelt se, at jo mere menneskekontakt en arbejdsopgave indebærer, jo flere kvinder varetager den, mens jo mere maskin- eller teknologikontakt den indebærer, desto mere sikkert bliver det, at den varetages af en mand«.