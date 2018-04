Torsdag 12. april kl. 17.00-18.30 holder professor fra University of Chicago John Mearsheimer et oplæg i Festsalen på Københavns Universitet, Frue Plads, med efterfølgende debat. Temaet er:

Verdenskendt professor: Det kan ende med krig Et rigt Kina kan sætte sig fuldstændig på Asien og true USA’s interesser. Derfor er vi amerikanere tvunget til at lave en militær alliance med Kinas naboer – og så vil der være risiko for krig, siger den verdenskendte professor i international politik John Mearsheimer, der kommer til København 12. april. Han mener, Trump er på rette vej.