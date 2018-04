Journalist: De pædofile er vor tids spedalske Udstødelse og dæmonisering af voksne med en seksualitet, der retter sig imod børn, skubber dem i armene på pædofile undergrunds-netværk og medfører større risiko for overgreb. Forskning, aftabuisering og anonymiseret behandling er nødvendig for at beskytte børnene.

Lad det stå bøjet i neon over dette indlæg, at ethvert seksuelt overgreb imod børn er utilgiveligt og uundskyldeligt. Det er altid barnet, der er offeret, aldrig krænkeren. Barnets tarv må altid stå øverst, og der må aldrig komme et ’men’ efter det udsagn.

Sune Gylling Æbelø Født 1974. Uddannet journalist og har bl.a. arbejdet på Information, i Bibliotekarforbundet, hos Røde Kors og i Det Obelske Familiefond.

Det er imidlertid nødvendigt at få nuanceret debatten og få klarhed over definitionerne. En pædofil er ikke implicit krænker eller seksualforbryder. Det er ikke pædofilien i sig selv, der er kriminel. Det er overgrebet. Og der findes mennesker, som i klinisk terminologi er pædofile, men som aldrig kunne drømme om at begå overgreb. Deres moralske kompas er stærkere end deres kønsdrift. Det fortjener anerkendelse. Ikke fordømmelse.

Fordi området er så betændt, er det også dårligt beskrevet i forskning og litteratur

Men disse pædofile, som vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for ikke at begå overgreb, har brug for hjælp og behandling for at modstå deres seksualdrift. Hvis vi kollektivt støder dem fra os, risikerer vi overgreb, som kunne være undgået.

Kan vi som samfund vise det storsind at række ud mod disse mennesker i stedet for at forkætre dem? I så fald er vi måske kommet tættere på at være et samfund, der kan beskytte sine egne børn.

Spedalskhed har i årtusinder været en både stigmatiserende og ekskluderende sygdom, hvis bærere allerede i 3. Mosebog beskrives som værende urene og under Guds vrede. Historien giver talrige eksempler på, at spedalske på grund af deres farlige og i datiden uforklarlige sygdom blev udstødt af fællesskabet, forvist til en hensygnende tilværelse i lejre uden for byerne og stenet, hvis de nærmede sig raske mennesker. I middelalderen blev de i store dele af Europa tvunget til at bære klokker eller skralder, når de bevægede sig rundt for at tigge, så man blev alarmeret om deres kontaminerende nærvær.

Siden midten af det 20. århundrede har spedalskhed kunnet behandles, men datidens udstødelse er indlysende. Man forstod ikke sygdommen og kunne ikke behandle den, men vidste, at den var smittefarlig, invaliderende og dødelig. Den eneste effektive metode til beskyttelse af sig og sine var at forstøde de syge fra fællesskabet og lade dem dø ude af syne og sind.

Jeg er hverken antropolog eller religionssociolog, men man kan forestille sig, at den religiøse etablering af de spedalske som urene og vanhellige i Guds øjne har tjent som legitimering af den umenneskeliggørelse af dem, der har været nødvendig, for at man som samfund moralsk har kunnet forsvare at overlade dem til deres egen miserable skæbne med rådnende lemmer og smertefuldt forfald. Når det lykkes os at få mennesker umenneskeliggjort i vores bevidsthed, bliver det usmerteligt for os at behandle dem umenneskeligt.

Parallellen til vore dages kollektive håndtering af pædofili som fænomen har slået mig gennem de seneste måneder, hvor pædofili og seksuelle overgreb igen og igen er blevet aktualiseret. Ganske som de spedalske er pædofile en uønsket og utålelig paria i vores fællesskab; ulve, der vandrer iblandt os iført menneskeklæder.

Vi ved godt, at de er blevet udstyret med en ulykkelig seksualitet, de ikke selv har bedt om, og vi kan muligvis oven i købet i et reflekteret øjeblik identificere os med, hvor rædselsfuld en skæbne det må være. Men vi må også være os selv og ikke mindst vore børn nærmest. Derfor afskyr vi dem. Selvfølgelig!

Vi ved jo ikke, om disse potentielle ødelæggere af vore børns liv befinder sig i svømmehallens sauna, til familiemiddagen, på spejderlejren eller til fodboldtræning. De er krokodiller, der lurer i vandkanten. De er pigtråd i græsset, hvor børnene løber med bare tæer.

På tværs af samfundslag og -skel er vi enige om, at overgreb på børn er en af de mest modbydelige forbrydelser, der findes. Selv i fængslerne blandt voldsmænd og mordere er børnekrænkere lavest i hierarkiet og må ofte bede om at blive sat i isolation for ikke at lide fysisk overlast. Voksne, som har en seksualitet, der retter sig imod børn, er uden sammenligning det mest tabuiserede fænomen i det senmoderne samfund.

Men tabuiseringen leder os som samfund til et kontraproduktivt handlemønster af stigmatisering og fordømmelse, som i yderste konsekvens risikerer at føre til flere overgreb på børn i stedet for færre. Udstødelsen og dæmoniseringen afholder de pædofile fra at søge behandling.

I stedet bliver de hjemme bag computeren, hvor de synker ned i den pædofile netværkssump på the dark web, som vi netop så det afsløret i starten af april. Netværket havde 18.000 medlemmer. Heraf var 200 danske.

Fordi området er så betændt, er det også dårligt beskrevet i forskning og litteratur og følgelig vanskeligt at researche på. Jeg har derfor talt med Ellids Kristensen, som er overlæge på Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, hvor hun blandt andet behandler pædofile, som efter eget ønske har henvendt sig for at få hjælp til at håndtere de stærke og perverse kræfter, der raser i dem, og som de inderligt ønsker at tøjle. Fordi de jo – ganske som du og jeg, ærede læser – ved, at deres iboende drift vil volde stor skade, om den slippes løs.

Mangel på viden og forskning er i det hele taget et kerneproblem

»Vi ved, at forebyggende behandling af seksualkriminelle, der har begået overgreb, kan forhindre op imod en tredjedel af nye overgreb imod børn, og formodentlig gælder det også pædofile, som endnu ikke har begået overgreb. Men det forudsætter jo dels, at de pædofile er klar over muligheden, og dels at de tør opsøge den«, forklarer Ellids Kristensen.

Hun anser det for sandsynligt, at et stort antal pædofile, som endnu ikke har begået overgreb, og som med den rette behandling vil kunne forhindres i det, aldrig vil opsøge behandlingen. Enten fordi de ikke ved, at den findes, eller fordi dæmoniseringen af dem er så voldsom, at de end ikke tør betro sig til deres egen læge for at få hjælp.

»Som det er i dag, skal man henvises af egen læge for at komme i behandling. Derudover har vi ikke tilstrækkelig mulighed for at anonymisere journalerne, som jo er tilgængelige i systemet. Det tror jeg desværre afholder en del fra at søge behandling«, siger hun.