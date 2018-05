Religionshistoriker: Så afskaf dog konfirmationernes vanvittige gaveorgier! Både kristent og miljømæssigt betraget er det hul i hovedet at give gaver for over 26.000 kroner.

Danske konfirmander får gaver for gennemsnitligt 26.555 kr. Det oplyste en undersøgelse i 2016, og det er næppe blevet mindre siden.

Traditioner kommer og går, og spørgsmålet er, om det ikke er på tide, at vi foretager et generalopgør med de eksorbitante konfirmationsgaveorgier? Er det ikke – for længst – gået over gevind?

Prøv at høre her:

1. Vi befinder os i dag i en ekstremt alvorlig situation som følge af et vildtvoksende overforbrug af ressourcer, stigende overbefolkning, skyhøj udledning af drivhusgasser, alarmerende temperaturstigninger og masseødelæggelse af økosystemer.

Hvis et barn står på kanten af en afgrund, er det rigtige selvsagt at trække barnet væk, ikke at skubbe det ned i den. Ikke desto mindre er det det, vi medvirker til, når vi forkæler vores børn som små solkonger, hvilket når sin orgastiske gejserkulmination, når de konfirmeres.

Når vi giver 13-14-årige gaver for 25.000-30.000 kroner, lærer vi dem op i tidens hyperkonsumerisme. Så viser vi, at den har de voksnes velsignelse, selv om den faktuelt truer deres trivsel, i værste fald overlevelse. Så fortæller vi, at stort forbrug er lig med stor lykke, selv om lykkevidenskaben for længst har modbevist det.

Jamen, børnene bliver jo glade, og skal de da have mindre end andre børn?

Well, børnene ville også blive glade (tror de), hvis de kunne se Netflix og æde slik dagen lang i stedet for at gå i skole og spise grøntsager. Men det får de ikke lov til, for det ville være skidt for dem. Og hvad angår andre børn, bliver nogle forældre altså nødt til at træde i karakter. Gå forrest. Vise ansvar, omtanke og fremsyn.

Måske et generalopgør med status quo i virkeligheden er sværest for forældrene, for hvem vil ikke gerne give sine elskede børn gaver?

2. Konfirmationsgaveorgierne er ikke blot et møgelendigt signal fra voksne til unge. De er også uforenelige med kristendommens grundlag. I Det Nye Testamente kan man læse:

»Ingen kan tjene to herrer (...). I kan ikke tjene både Gud og mammon« (Matthæus 6,24). »Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige« (Markus 10,25). »Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige« (Markus 10,21). »Kærlighed til penge er roden til alt ondt« (1. Timotheus 6,10).

Alligevel excellerer danske konfirmationer i det modsatte: en skamløs dyrkelse af mammon. Hvis præster protesterer og bedyrer, at livet frem for alt er ’ånd’, er de svært dårlige til at gøre deres indflydelse gældende.

Sandheden er nok også snarere, at præsteskabet har indset, at løftet om gaver af galaktiske dimensioner er en væsentlig grund til, at mange bliver konfirmeret. Det er simpelthen et overlegent lokkemiddel til at få den gudløse del af ungdommen til at få en forbindelse til kirken, hvor perifer den end måtte være.

Trosmæssigt er det vanskeligt at opfatte det som andet end en falliterklæring. Men her skal præsterne ikke frygte en opsang fra folkekirkens høvdinge.

Ikke blot er det store antal unge, der hvert år bliver konfirmeret – omkring 70 procent af en årgang – en af folkekirkens tiltrængte ’succeshistorier’. Flere af folkekirkens biskopper har for nylig også søgt om lønforhøjelse til sig selv. De får ganske vist allerede en direktørhyre på knap 1 million kroner om året, inklusive tillæg og pension. Men da de har meget at lave, synes de, vil de gerne have mere endnu.

Nu er det lykkeligvis frivilligt, om man vil være biskop. Og hvordan man som allerede højtbetalt repræsentant for næstekærlighedens evangelium kan så meget som overveje lønforhøjelse, når andre mennesker må bo på gaden, vil nok forekomme mange en gåde.

Nuvel, danske konfirmationer er et bevis på, at man sagtens kan tjene både mammon og Gud. Mange kirkefolk gør det selv.

Religionshistorisk set er en konfirmation en art overgangsritual, mere specifikt et pubertetsritual. De har eksisteret i traditionelle samfund over hele verden.