Etisk Råd: Hvad stiller vi op med mutanterne på marken?

Et af synspunkterne i debatten er, at regulering af forædlede planter bør tage udgangspunkt i produktet, altså planten, og hvorvidt der er en risiko forbundet med at dyrke og spise den, i stedet for at regulere ud fra den metode, der er brugt i forædlingen. Men det er ikke en god idé, mener Gjerris:

»Hvis man regulerer genredigerede afgrøder ligesom traditionelt forædlede afgrøder, fratager man folk muligheden for at vælge dem fra, hvis de har et andet natursyn og er imod disse teknologier«,.

Mærkning er dog ikke så ligetil, påpeger Arne Holst-Jensen fra det norske Bioteknologirådet:

»Vi kan med genredigering få planter, hvor man ikke kan se forskel på, om de er genredigerede, eller om der er tale om en naturlig mutation. Hvordan skal vi så kunne mærke dem?«.

Rikke Lundsgaard, seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, taler for en forpligtelse til deklarering af genredigerede såsæd og frø. Foreningen har ikke gjort sin stilling op i forhold til genredigerede planter, men Rikke Lundsgaard synes, at tilhængerne af gmo og genteknikker i årtier har været overoptimistiske over for perspektiverne i teknologien og ved hver nyskabelse mener, at nu har de fundet det helt rigtige.

Natur er et flydende begreb

Da der bliver åbnet for spørgsmål fra salen – hvor et helt biologihold fra Det Frie Gymnasium fylder godt op – er der flere, der spørger til risici. I hvilket omfang er der foretaget risikovurderinger af genredigerede planter? Og er der ikke en risiko for, at gensaksen klipper forkert?

Svarene er henholdsvis »for lidt« og et »jo«, som ikke rigtig bliver uddybet. Overvejelser om risici er ellers et langt bedre udgangspunkt for at tage stilling til genredigering og genteknologi i det hele taget end forestillinger om, hvorvidt det er ’unaturligt’, mener både panelets filosof og panelets etiker.

»Det giver ikke mening at afvise noget som ’unaturligt’, for der findes ikke én definition på ’natur’. Natur er et af de mest komplekse begreber i sproget. Men argumentet om unaturlighed kan bygge på reelle bekymringer«, siger Mickey Gjerris.

Filosofiprofessor Klemens Kappel ser flere grunde til at være betænkelig ved at lægge ’unaturlighed’ til grund for regulering. Han rejser blandt andet spørgsmålet om, hvorfor det unaturlige i sig selv skulle være problematisk. Medicin er vel også unaturlig, mener han.

Hvad offentligheden egentlig mener om genmodificerede planter, kommer an på, hvordan spørgsmålene stilles. Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i det norske Bioteknologirådet, fortæller om en britisk meningsmåling, hvor et flertal var negative over for gmo, hvis det anvendes for at øge virksomhedernes profit. Billedet var et helt andet, hvis teknologien skulle bruges til at fremme dyrevelfærd.