Lærer: Vores uddannelse er lavest i hierarkiet. Det så vi igen ved OK18

Når Finland har scoret højest i Pisa-undersøgelserne, skyldes det ironisk nok, at Finland i modsætning til Danmark, på trods af deltagelsen i Pisa-undersøgelserne, har lagt afstand til hele den teststyrede pædagogiske tænkning bag undersøgelserne. I dag er den finske læreruddannelse på universiteterne meget populær. Ikke fordi den stiller moderate adgangskrav, men tværtimod fordi den er en krævende, højt kvalificeret akademisk uddannelse, som nyder stor faglig og social respekt. I 2014 søgte over 8.000 ind på uddannelsen, men kun knap 2.000 blev optaget. Dette set i lyset af holdningen i Danmark, hvor de lærerstuderendes formand har udtalt, at det efter hendes mening ikke skal være nødvendigt at have en kandidatuddannelse for at undervise i folkeskolen. Nej, måske ikke. Men det har så sin pris. Både for lærerne og for samfundet.

Men giver en akademisk læreruddannelse ikke en ensidig faglig undervisning? Det tyder intet på, når man læser, hvad målet med skolegangen i Finland er: Undervisnings- og læringsfokus er på dyb og bred læring, som tillægger alle aspekter af vækst i individuel personlighed, moralsk karakter, kreativitet, viden, etik og færdigheder samme værdi.

Målet er at finde frem til den enkeltes talenter. Og om holdningen til lærerne hedder det: Det er vigtigt at opbygge en ansvarligheds- og tillidskultur inden for undervisningssystemet, som værdsætter professionalisme hos lærere og skoleledere, når det skal vurderes, hvad der er bedst for eleverne. Og i stedet for centralt fastsatte teststyrede læringsmål som i Danmark, hedder det i den finske model: En klar, men fleksibel national ramme om skolebaseret læreplansudformning. Opmuntring af skolebaserede og individuelle veje til det nationale mål med henblik på at finde de bedste måder at skabe personaliserede læringsmuligheder for alle på.