19-årige Nadia Gullestrup Christensen er ægdonor: »Jeg giver mine æg til det samfund, der har givet mig så meget« Nadia Gullestrup Christensen har to gange doneret sine æg til barnløse par i Danmark. »Vi må hjælpe hinanden der, hvor vi kan«, siger hun.

FOR ABONNENTER

»Det er nemt at mene, at der bliver født for få børn i Danmark, og at det er synd for de kvinder, der ikke kan blive gravide. Men i stedet for at brokke mig over tingenes tilstand, har jeg valgt at gøre, hvad jeg kan, for at hjælpe«.