Forsker i livshistorier: Når livets store skift rammer, er det afgørende, hvad du fortæller om dig selv

Forestil dig, at du står ved udgangen af dit arbejdsliv. Bag dig ligger årevis med en kumulativ karriere, som har haft indflydelse på nærmest alt. Dine økonomiske muligheder, dit sociale liv, måden, du og din partner omgås hinanden på. Den velkendte struktur har været med til at give dig en følelse af, hvem du er, men nu hvor professionen skal pensioneres, og kalenderen gaber af tid, bliver dit selvbillede vendt fuldkommen på hovedet. Hvordan håndterer du det?

Tine Holm Født 1985. Cand.psych. og ph.d. fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Hun arbejder i dag på Forskningsenheden for Psykoser ved Aarhus Universitetshospital Risskov.

Ifølge ph.d. og psykolog Tine Holm er ovenstående et eksempel på en type af begivenheder, som de fleste mennesker på et tidspunkt vil opleve – begivenheder, der kan komme uventet, som en pludselig fyreseddel eller sygdom, eller være velplanlagte som et ønskebarn, der har ladet vente på sig. Fællestrækket er oplevelsen af omvæltning, og når livet bumper ind i perioder med det, er det en fordel at være bevidst om, hvordan man fortæller sit livs historie.

»De begivenheder, man uddrager som selvdefinerende øjeblikke i livet, spiller en rolle i forhold til ens trivsel. Det helt afgørende er, hvordan man tolker dem ind i forestillingen om sig selv. Her er ens livshistorie et vigtigt redskab, der ikke bare skal bruges til at afdække og underholde i snakken med andre. Den har en central psykologisk funktion, og der er et stort trivselsmæssigt potentiale i at arbejde bevidst med fortællingen«.

Det er et psykologisk begreb, Tine Holm henviser til, når hun taler om menneskers livshistorie. Livshistorien er med til at besvare centrale spørgsmål som ’hvem er jeg?’, ’hvorfor er jeg blevet den, jeg er?’ og ’hvor er jeg på vej hen?’. Ifølge Tine Holm er livshistorien en slags selektiv repræsentation over et livsforløb.

»Svarene på spørgsmålene er ikke bare givet ud fra de hændelser, vi gennemlever. Udvælgelsen af værdier og betydninger af begivenheder er med til at give os identitet, mening og retning«, siger hun.

To personer, der oplever den samme traumatiserende hændelse, kan komme vidt forskelligt ud på den anden side, afhængig af om de tillægger hændelsen en nedbrydende eller udviklende betydning

»Er man god til at fortolke hændelserne, kan et pludseligt negativt slag i tilværelsen – en oplevelse af at miste fodfæstet – måske blive vendt til en episode, der får stor positiv indflydelse på ens personlige udvikling. Og undersøgelser viser, at det er en klar fordel for ens trivsel. Omvendt kan det være enormt begrænsende for tilværelsen, hvis man ser sig selv som offer for omstændighederne. Det handler om at tage styring og ejerskab over sin historie og sætte sig selv i aktørrollen«.

Men vi mennesker er jo ikke herre over alt det, vi udsættes for. Du får det lidt til at lyde, som om alting bliver godt, hvis blot vi tænker på vores liv i det rigtige lys ...

»Sådan skal det ikke forstås. Der er mange ting, der spiller ind på, hvem vi er, hvad vi udsættes for, og ikke mindst hvordan vi møder livet. Det er også en reel svaghed inden for den her teoriretning, at der ikke er nogen tydelige forskningsmæssige svar på, om personer med reelt negative livsforløb også i højere grad fortolker hændelser negativt«, siger Tine Holm.

»Men når det er sagt, er det stadig værd at hæfte sig ved, at der er en vis grad af autonomi i den fortællestil, man anlægger, og dermed også i, hvordan man trives. To personer, der oplever den samme traumatiserende hændelse, kan komme vidt forskelligt ud på den anden side, afhængig af om de tillægger hændelsen en nedbrydende eller udviklende betydning. Så nej, man kan ikke ændre livets gang, men man kan strategisk ændre den måde, man forholder sig til livet på, eksempelvis ved hjælp af narrativ terapi, hvor man forsøger at erstatte negative selvfortællinger med et større fokus på personlige succesoplevelser«.

Den gode livshistorie

Livshistorien spiller dog ikke kun en rolle i forhold til det indadrettede perspektiv. Den er i høj grad også med til at præge andre menneskers opfattelse af, hvem vi er. Ifølge Tine Holm er der en række kriterier, som en livshistorie må leve op til for at danne grobund for sociale relationer. Her kan for meget kreativitet give bagslag.

»Det er helt essentielt, at en livshistorie er sammenhængende og troværdig. At den har forbindelse til virkeligheden. Andre vil forholde sig til, om beretteren fortolker hændelser i sit liv på en meningsfuld måde, eller om hun udelader at inddrage betydningen af begivenheder, som synes væsentlige i andres øjne, for eksempel en nærtståendes dødsfald. Hvis ikke livshistorier fremstår troværdige, vil andre mennesker hurtigt begynde at sætte spørgsmålstegn ved en«.

Vi lever i en tid, hvor identitet er til forhandling. Kan man sige, at livshistorien spiller en større rolle i dag end for 100 år siden, hvor ens plads i højere grad var forudbestemt?

»Det er der ingen tvivl om. Når vi ikke i samme grad er dem, vi er, givet hvad vi er født ind i, er der flere muligheder og flere valg at træffe, og det lægger et vist ansvar over på den enkelte. Men samtidig modsvares det af kulturelle normer for, hvad der er forventeligt at opnå i livet. At man helst skal have en god uddannelse, et godt arbejde og få børn. De milepæle opleves som enormt vigtige, og lidt i stil med, at man ikke kan udelade betydningen af væsentlige begivenheder, forventer andre også, at man kan give en begrundelse, der skaber kausal mening, hvis man bryder med normerne. At man som kvinde eksempelvis fravælger børn pga. ønske om karriere. Så der er et stort fokus på livshistorien, men det skal også helst være den korrekte livshistorie«.